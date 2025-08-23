Geral
Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa em estado grave em Cruzeiro do Sul
Colisão ocorreu na rodovia AC-405, em frente a uma igreja; vítima foi encaminhada ao Hospital do Juruá
Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta sexta-feira (22) na rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul, em frente a uma igreja. A colisão envolveu uma motocicleta e um carro, resultando em uma vítima em estado grave.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu os envolvidos, levando a pessoa ferida em maior gravidade ao pronto-socorro do Hospital do Juruá.
Equipes da Polícia Militar e da perícia técnica também estiveram no local para os procedimentos de praxe. Somente neste ano, mais de 150 acidentes de trânsito já foram registrados no município.
Assista ao vídeo:
Comentários
Geral
Polícia Civil prende dois assaltantes em flagrante no centro comercial de Tarauacá
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, prendeu em flagrante dois homens suspeitos de assalto à mão armada, na tarde desta sexta-feira, 22, no centro comercial da cidade.
Os agentes estavam em diligência em uma loja de roupas quando um vendedor de relógios passou pelo local gritando que uma loja próxima, a cerca de 10 metros, estava sendo assaltada naquele exato momento. Imediatamente, os policiais correram até o local e se abrigaram atrás de um carro que estava em frente à loja da vítima.
No instante da abordagem, um dos policiais civis avistou um dos assaltantes dentro da loja, segurando uma arma longa apontada para a vítima, que estava sentada em uma cadeira. Diante da situação, o policial deu voz de prisão aos criminosos e, com o apoio de outro agente, conseguiu imobilizar um dos assaltantes enquanto solicitava reforço.
Com a chegada da Polícia Militar, os dois suspeitos foram detidos e conduzidos à Delegacia-Geral de Tarauacá, onde foram autuados em flagrante por roubo qualificado. A arma utilizada no crime foi apreendida e será encaminhada para perícia.
O delegado titular de Tarauacá, Dr. José Ronério, destacou a agilidade e a eficiência da ação. “A pronta resposta da nossa equipe foi fundamental para evitar que os criminosos concluíssem o assalto e colocassem em risco a vida da vítima e de outras pessoas que estavam no local. A Polícia Civil segue firme no enfrentamento à criminalidade e continuará atuando com rigor para garantir a segurança da população de Tarauacá”, disse.
Fonte: PCAC
Comentários
Geral
Polícia Civil de Tarauacá prende dois homens por descumprimento de medida protetiva e receptação
Em mais uma ação contínua de combate à criminalidade, a equipe da Delegacia-Geral de Tarauacá prendeu, nesta sexta-feira, 22, dois homens envolvidos em crimes distintos, um por descumprimento de medida protetiva de urgência e outro por receptação.
No primeiro caso, a vítima compareceu à delegacia para registrar ocorrência de descumprimento de medidas protetivas. Durante o depoimento, ela informou que o autor estava em frente à sua residência, aguardando-a, e apresentou uma fotografia que comprovava a presença do homem encostado na varanda da casa.
Diante da situação, os agentes da Polícia Civil foram até o local indicado, mas o suspeito já havia saído. Com informações de que ele havia seguido em direção à Rua Beira Rio, a equipe se deslocou até a região e localizou o homem. Questionado, ele confirmou que esteve na residência da vítima, alegando que queria ver sua filha. O autor admitiu estar ciente da existência das medidas protetivas e apresentava sinais de alteração psíquica, possivelmente decorrente do consumo de álcool ou drogas.
O suspeito, que é monitorado por tornozeleira eletrônica, teve confirmada sua aproximação à residência da vítima por meio de relatório de rastreamento. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão, e o homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.
No segundo caso, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um homem suspeito de receptação. Ele foi localizado próximo ao mercado municipal de Tarauacá. De acordo com as investigações, o suspeito estaria envolvido na compra e venda de produtos roubados e furtados, abastecendo uma rede criminosa na cidade.
O delegado titular de Tarauacá, Dr. José Ronério, destacou a importância das prisões para a manutenção da segurança pública no município. “A Polícia Civil tem atuado de forma firme e contínua no combate à criminalidade, seja contra a violência doméstica, seja contra os crimes patrimoniais. Essas prisões são resultado de um trabalho investigativo minucioso e do empenho da nossa equipe em garantir a proteção das vítimas e desarticular redes criminosas que afetam a tranquilidade da população de Tarauacá”, destacou.
Fonte: PCAC
Comentários
Geral
Polícia Civil recaptura foragido acusado de homicídio em Rodrigues Alves
Na tarde da última quinta-feira, 21, a Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu o foragido da Justiça F.J.S. da S., acusado de assassinar Daniel Saraiva de Mendonça no dia 12 de junho de 2025, no município de Rodrigues Alves. O acusado havia sido detido anteriormente, mas conseguiu fugir algemado após uma audiência de custódia.
De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, a recaptura foi resultado de um trabalho integrado entre a Polícia Civil e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Durante a ação, os agentes localizaram o foragido na região do Grajaú, onde ele estava acompanhado de um indivíduo que foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.
No momento da abordagem, o suspeito tentou enganar os policiais, fornecendo o nome do próprio irmão. No entanto, ao chegar à delegacia, foi reconhecido por policiais militares de Rodrigues Alves que estão atuando em Marechal Thaumaturgo, o que confirmou sua verdadeira identidade e resultou na imediata voz de prisão.
O acusado encontra-se recolhido em Marechal Thaumaturgo e deverá passar por nova audiência de custódia nos próximos dias.
O delegado Marcílio Laurentino destacou a importância da ação conjunta. “Essa prisão demonstra a eficiência do trabalho integrado entre os órgãos de segurança e ambientais. A recaptura de um foragido acusado de um crime tão grave é um passo importante para garantir que a Justiça seja feita e para reforçar a sensação de segurança da população”, afirmou.
Fonte: PCAC
Você precisa fazer login para comentar.