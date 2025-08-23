Acidente entre carro e moto deixa uma pessoa em estado grave em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, prendeu em flagrante dois homens suspeitos de assalto à mão armada, na tarde desta sexta-feira, 22, no centro comercial da cidade.

Os agentes estavam em diligência em uma loja de roupas quando um vendedor de relógios passou pelo local gritando que uma loja próxima, a cerca de 10 metros, estava sendo assaltada naquele exato momento. Imediatamente, os policiais correram até o local e se abrigaram atrás de um carro que estava em frente à loja da vítima.

No instante da abordagem, um dos policiais civis avistou um dos assaltantes dentro da loja, segurando uma arma longa apontada para a vítima, que estava sentada em uma cadeira. Diante da situação, o policial deu voz de prisão aos criminosos e, com o apoio de outro agente, conseguiu imobilizar um dos assaltantes enquanto solicitava reforço.

Com a chegada da Polícia Militar, os dois suspeitos foram detidos e conduzidos à Delegacia-Geral de Tarauacá, onde foram autuados em flagrante por roubo qualificado. A arma utilizada no crime foi apreendida e será encaminhada para perícia.

O delegado titular de Tarauacá, Dr. José Ronério, destacou a agilidade e a eficiência da ação. “A pronta resposta da nossa equipe foi fundamental para evitar que os criminosos concluíssem o assalto e colocassem em risco a vida da vítima e de outras pessoas que estavam no local. A Polícia Civil segue firme no enfrentamento à criminalidade e continuará atuando com rigor para garantir a segurança da população de Tarauacá”, disse.

Fonte: PCAC

