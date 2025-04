Acidente entre carro e moto deixa jovem com fratura exposta na Avenida Sobral, em Rio Branco

Equipamento moderno marca novo patamar para produtores da região, com potencial para aumentar qualidade e valor agregado do café

O município de Assis Brasil na tríplice fronteira do acre, deu um importante passo no fortalecimento da cafeicultura municipal com a instalação do primeiro secador de café da região. O equipamento, que representa um avanço tecnológico para os produtores locais, está em fase final de montagem e promete revolucionar o processamento do grão no município.

O novo secador permite um controle mais preciso do processo de secagem, fator crucial para a qualidade final do produto. Com capacidade para processar sacas por ciclo, o equipamento beneficiará diretamente famílias de cafeicultores da região, que antes dependiam de métodos tradicionais de secagem.

“Esta conquista é fruto de parcerias entre o poder público e os produtores rurais. O secador vai elevar a qualidade do nosso café e abrir novas oportunidades de mercado”, destacou prefeito Jerry Correia, durante a inspeção.

A instalação faz parte do plano municipal de fortalecimento da agricultura familiar e deve impulsionar a economia local, com estimativa de aumentar a renda dos cafeicultores. A prefeito Jerry Coreia (PP), anunciou que o equipamento será administrado de forma comunitária, com capacitações técnicas programadas para os próximos meses.

Produtores comemoram a novidade, que coloca Assis Brasil no mapa da cafeicultura de qualidade no estado. “Agora teremos condições de competir em melhores condições no mercado”, comemorou um dos cafeicultores da região, representante da associação local de cafeicultores.

O município planeja expandir o projeto com a aquisição de novos equipamentos e a criação de uma marca própria para o café de Assis Brasil nos próximos dois anos.

Veja vídeo:



