Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas em Rio Branco

Colisão ocorreu no bairro Conquista; vítimas da motocicleta foram encaminhadas à UPA do Sobral em estado estável

Um acidente de trânsito registrado por volta das 17h10 desta segunda-feira (22), no bairro Conquista, em Rio Branco, deixou duas pessoas feridas. A colisão aconteceu na rua Padre Cícero e envolveu um carro e uma motocicleta.

Os dois ocupantes da moto foram socorridos e levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Sobral. O garupa relatava fortes dores na região da bacia, mas recebeu atendimento em estado estável. O condutor da moto sofreu escoriações no braço e na mão.

Já o motorista do carro, que perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra um muro, não sofreu ferimentos graves e passa bem.

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local registraram o momento do acidente.

