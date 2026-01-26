Acidente entre caminhão e motocicleta deixa homem ferido em Epitaciolândia

Colisão ocorreu na BR-317, no acesso ao bairro Aeroporto; vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital

Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão furgão e uma motocicleta deixou um homem ferido na manhã desta segunda-feira (26), em Epitaciolândia, no Alto Acre. A ocorrência foi registrada na BR-317, no km 1, no acesso ao bairro Aeroporto, mobilizando equipes do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada após informações iniciais apontarem para um acidente de maior gravidade, o que levou ao preparo de uma equipe de resgate com todos os equipamentos necessários. No local, os socorristas constataram que a vítima era o motociclista Leandro Fernandes Nunes, de 31 anos.

As informações preliminares, que ainda estão sendo apuradas, indicam que Leandro conduzia uma motocicleta modelo Honda Biz e teria acessado a via em frente a um motel, colidindo contra a lateral do caminhão furgão. Com o impacto, o motociclista ainda teria sido arrastado por alguns metros até o motorista do caminhão, que não foi identificado, parar o veículo e prestar ajuda.

Leandro recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar. Segundo os socorristas, ele não sofreu ferimentos graves, apresentando apenas escoriações pelo corpo, e foi levado consciente para a unidade hospitalar.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

