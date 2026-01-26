Extra
Acidente entre caminhão e motocicleta deixa homem ferido em Epitaciolândia
Colisão ocorreu na BR-317, no acesso ao bairro Aeroporto; vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital
Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão furgão e uma motocicleta deixou um homem ferido na manhã desta segunda-feira (26), em Epitaciolândia, no Alto Acre. A ocorrência foi registrada na BR-317, no km 1, no acesso ao bairro Aeroporto, mobilizando equipes do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a guarnição foi acionada após informações iniciais apontarem para um acidente de maior gravidade, o que levou ao preparo de uma equipe de resgate com todos os equipamentos necessários. No local, os socorristas constataram que a vítima era o motociclista Leandro Fernandes Nunes, de 31 anos.
As informações preliminares, que ainda estão sendo apuradas, indicam que Leandro conduzia uma motocicleta modelo Honda Biz e teria acessado a via em frente a um motel, colidindo contra a lateral do caminhão furgão. Com o impacto, o motociclista ainda teria sido arrastado por alguns metros até o motorista do caminhão, que não foi identificado, parar o veículo e prestar ajuda.
Leandro recebeu os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar. Segundo os socorristas, ele não sofreu ferimentos graves, apresentando apenas escoriações pelo corpo, e foi levado consciente para a unidade hospitalar.
As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.
Comentários
Extra
Jovem de 21 anos morre em colisão entre moto e caminhonete no Ramal 3, em Cruzeiro do Sul
Acidente ocorreu na zona rural; vítima morreu ainda no local antes de ser levada ao hospital
Um grave acidente de trânsito resultou na morte de um jovem de 21 anos na tarde deste sábado (24), no Ramal 3, zona rural do município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A colisão envolveu uma motocicleta e uma caminhonete que trafegava em sentido contrário pela via.
De acordo com informações preliminares, o impacto foi violento e provocou ferimentos gravíssimos no condutor da motocicleta. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ainda no local do acidente, mas, segundo relatos de moradores da região, o jovem não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser encaminhado a uma unidade de saúde.
A vítima foi identificada como Itamar Silva dos Santos, de 21 anos, morador do próprio Ramal 3, onde ocorreu o acidente. A morte causou comoção entre familiares, amigos e moradores da comunidade.
As circunstâncias da colisão ainda não foram oficialmente esclarecidas. O caso será investigado pelas autoridades competentes, que irão apurar as causas do acidente e eventuais responsabilidades.
Comentários
Extra
Homem é esfaqueado três vezes em tentativa de homicídio no Centro de Rio Branco
Vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao pronto-socorro em estado estável; suspeito fugiu
Um homem identificado como Cezar Augusto do Nascimento, de 48 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da noite deste sábado (24), nas proximidades da ponte metálica, no bairro Centro, em Rio Branco.
De acordo com informações preliminares, Cezar foi atingido por três golpes de arma branca após se envolver em uma discussão com um indivíduo ainda não identificado. Após o ataque, o suspeito fugiu do local e não foi localizado até o momento.
Segundo relatos apurados no local, a agressão teria sido motivada por vingança. O autor do crime teria sido agredido anteriormente pela vítima quando ambos estavam no sistema prisional e, ao reencontrá-lo em via pública, teria decidido retaliar, utilizando uma faca de serra.
Populares que presenciaram a ocorrência acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma equipe de suporte básico realizou os primeiros atendimentos ainda no local e, em seguida, encaminhou a vítima ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
No hospital, Cezar foi entregue ao Setor de Traumatologia com três perfurações, sendo duas nas costas e uma na região da clavícula. Apesar da gravidade do ataque, o estado de saúde da vítima foi considerado estável.
A Polícia Militar, por meio de uma guarnição do 2º Batalhão, esteve na área, colheu informações e realizou buscas nas proximidades, porém nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria. O caso será investigado pela Polícia Civil, que apura as circunstâncias e a motivação da tentativa de homicídio.
Comentários
Extra
Operação Tempestade apreende mais de 30 quilos de drogas e prende três em Rio Branco
Ações simultâneas do BOPE ocorreram em diferentes bairros da capital e resultaram na captura de foragido da Justiça
Uma operação integrada do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), por meio das companhias ROTAM, CHOQUE, CPCães e GIRO, resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e na prisão de três pessoas no final da tarde desta quarta-feira (21), em Rio Branco.
Segundo a polícia, as equipes do BOPE deflagraram três ações simultâneas em diferentes regiões da capital como parte da Operação Tempestade, voltada ao combate ao tráfico de drogas e ao reforço da segurança pública.
Na primeira ocorrência, registrada na região conhecida como Sapolândia, no bairro Hélio Melo, os policiais apreenderam aproximadamente 30,695 quilos de entorpecentes, entre maconha do tipo skank e oxidado de cocaína. No local, foi preso Saulo Santos de Menezes, de 27 anos, que, de acordo com a polícia, já possui antecedentes por tráfico de drogas.
Em outra frente da operação, no bairro Santa Inês, no segundo distrito da capital, a guarnição prendeu Edirlei Amora do Carmo, de 39 anos, foragido da Justiça e monitorado pelo sistema judiciário. Contra ele havia mandado de prisão em aberto pelos crimes de roubo e homicídio.
A terceira ocorrência foi registrada no bairro Dom Giocondo, onde equipes do GIRO efetuaram a prisão de Romário Nascimento de Souza, de 28 anos, flagrado com entorpecentes. Conforme a polícia, ele também é monitorado pela Justiça por envolvimento com o tráfico de drogas.
Os suspeitos, juntamente com todo o material apreendido, foram encaminhados à Delegacia Central de Flagrantes (Defla), onde ficaram à disposição da Justiça para as providências cabíveis.
De acordo com o BOPE, as ações da Operação Tempestade, sob o novo comando do tenente-coronel Felipe Russo, reforçam o compromisso das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado e na promoção da segurança pública em Rio Branco.
Você precisa fazer login para comentar.