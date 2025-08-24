“Eu achei maravilhoso esse movimento aqui que teve na escola, juntando as escolas do km 84, foi de grande importância, achei muito importante a palestra também que teve, a participação das secretarias e também em relação à Secretaria da Mulher. Esse é o mês do Agosto Lilás, então isso nos ajudou muito, conscientizou. As mulheres que vivem sofrendo de violência vão saber a quem procurar. Gratidão e espero que retornem mais vezes a nossas comunidades”, relatou a professora Angela Maria Bento de Mesquita, uma das mulheres alcançadas pela atividade.
Extra
Acidente em ramal de Xapuri registra uma morte e vários feridos incluindo uma criança
As autoridades policiais do município de Xapuri, estão buscando mais informações para concluir o relatório sobre um acidente envolvendo uma caminhonete modelo Mitsubishi, placas NAD1C04, que capotou no ramal do Assentamento Tupá, por volta das 23 horas deste sábado, dia 23.
Segundo informações colhidas na delegacia de Xapuri, aconteceu uma festa entre famílias na localidade, até o momento que o grupo resolveu retornar para casa. O motorista da caminhonete (não identificado) estaria sob efeito de bebida alcoólica e no retorno, perdeu o controle do veículo.
A caminhonete saiu do ramal e capotou ficando com as rodas para cima. Ao todo, seria cerca de sete pessoas na caminhonete. Infelizmente, Nilberto Rodrigues De Alencar, de 42 anos, teria sido jogado para fora do veículo, não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber os primeiros socorros.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU), foram acionadas para o local, resgatando os feridos e levando para o hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri, distante cerca de 30km do local, para serem avaliados pela equipe médica de plantão.
Equipes da Polícia Técnica e Civil, foram até o local para coletar informações, junto com a Polícia Militar. Foi informado que o motorista foi conduzido à delegacia por apresentar sintomas de embriagues alcoólica, ficando à disposição do delegado daquela Comarca.
Nas primeiras horas deste domingo (24), uma criança de 8 anos, identificada pelas iniciais, M. B. A., foi transferida para o setor de pediatria do HUERB na Capital, para receber cuidados. O segundo a ser transferido, seria Cícero Rodrigues Almeida, de 54 anos, com várias fratura pelo corpo.
O estado de saúde da crianção não foi informado e os demais envolvidos ficaram em observação.
Mais informações poderão ser adicionadas a qualquer momento.
Comentários
Extra
TCU aponta indícios de fraude em seguro-defeso: Acre tem mais de 10 mil pescadores registrados sem produção de peixe
Auditoria revela cidades no Acre, Maranhão e Pará com milhares de beneficiários sem atividade pesqueira comprovada; governo muda regras e promete pente-fino no setor.
Uma auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) identificou indícios de fraude no pagamento do seguro-defeso em diversos municípios do Acre, Maranhão e Pará. No Acre, por exemplo, mais de 10 mil pessoas estão registradas como pescadores, mesmo em cidades onde não há produção de peixe ou mercado capaz de absorver essa mão de obra.
O seguro-defeso é um benefício pago pelo INSS a pescadores artesanais durante o período de proibição da pesca para preservação ambiental. Somente em 2024, o gasto chegou a R$ 5,9 bilhões em todo o país. Porém, dados cruzados pelo TCU com levantamentos do IBGE apontam distorções, incluindo cidades com mais pescadores cadastrados do que a produção de pescado permitiria.
No Maranhão e no Pará, 107 municípios registraram médias inferiores a dez quilos de peixe por ano para cada pescador supostamente ativo. Os números sugerem que há mais pessoas recebendo o benefício do que efetivamente pescando.
Diante das suspeitas, o governo federal iniciou uma auditoria, transferiu a fiscalização do benefício para o Ministério do Trabalho e Emprego e impôs novas regras, como a homologação pelas prefeituras — medida criticada por entidades do setor. Atualmente, o Registro Geral da Pesca contabiliza 2 milhões de pescadores, o dobro do registrado em 2022, enquanto os pagamentos seguem em alta.
O Ministério da Pesca informou que aguarda a conclusão de uma parceria com a Controladoria-Geral da União (CGU) para realizar um pente-fino nos cadastros.
Comentários
Extra
Adolescente suspeito de assaltos morre após perseguição policial em Rio Branco
Outro jovem de 18 anos ficou ferido e será encaminhado à delegacia após receber alta médica
Na tarde deste sábado (23), um adolescente de 16 anos morreu durante um acompanhamento policial no ramal da Judia, bairro Belo Jardim 1, em Rio Branco.
Segundo informações da polícia, a dupla teria roubado uma motocicleta Yamaha Crosser de cor cinza e foi localizada por uma guarnição do 2º Batalhão. Durante a perseguição, o garupa teria sacado um revólver calibre .38 e apontado contra os militares, que reagiram efetuando disparos.
Os suspeitos perderam o controle da motocicleta e caíram em frente a uma residência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro. O adolescente, identificado pelas iniciais P.R.A. de L., de 16 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.
De acordo com a médica Janaína Gonçalves, ele apresentava sinais de traumatismo craniano encefálico (TCE) provocado pela queda da moto, sem indícios aparentes de ferimentos por disparos, mas a causa da morte só será confirmada após laudo cadavérico.
O outro envolvido, identificado como Elenildo de Oliveira Dantas, de 18 anos, foi atingido por um tiro no ombro e sofreu fratura exposta no braço esquerdo. Ele permanece internado em estado estável e será levado para a Delegacia Central de Flagrantes (Defla) após receber alta.
De acordo com a polícia, os dois jovens seriam integrantes de uma facção criminosa e suspeitos de realizar diversos assaltos na capital. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).
Comentários
Extra
Ônibus Lilás da Semulher promove orientação psicológica, jurídica e social para comunidade rural de Brasileia
A Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) promoveu, nesta sexta-feira, 22, ação do Ônibus Lilás para a comunidade da Escola Santa Luzia, localizada no Seringal Guanabara, km 84, na zona rural de Brasileia.
Foram ofertadas orientações psicológicas, jurídicas e sociais, além da palestra Feminicídio Zero, roda de conversa e entrega de material informativo com abordagens educativas. As atividades ocorreram durante os jogos escolares da região. Na oportunidade, também participaram do evento, a Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel) e a Secretaria Municipal de Educação de Brasileia, que proporcionaram momentos de lazer e fizeram entrega de materiais escolares.
A técnica da Semulher que atua em Rio Branco, Talita Thomaz, disse que essa é mais uma reafirmação do compromisso da pasta em chegar até as comunidades mais afastadas. “Essa conscientização é muito necessária e útil para todos”, disse.
A ação acontece integra o Agosto Lilás, campanha anual de enfrentamento à violência em que a Semulher intensifica os serviços e amplia as agendas para alcançar mais pessoas nos 22 municípios do Acre.
A técnica do Centro de Referência da Mulher Brasileira do Alto Acre, Simaria Maia, ressaltou o apoio que o núcleo oferece aos municípios de Epitaciolândia, Brasileia, Xapuri e Assis Brasil. “A equipe Semulher sempre está à disposição para atender as mulheres tanto da área urbana, quanto rural. Essa também é uma forma de divulgar nosso trabalho.”
Você precisa fazer login para comentar.