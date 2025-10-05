Acidente deixa uma pessoa pendurada na roda-gigante durante festa no Quinari

Vítima de 24 anos foi identificada como Josivan Cambraia; polícia investiga execução ligada a facções criminosas

O corpo de um jovem com sinais de tortura e perfurações de tiros foi encontrado na noite desta quinta-feira (2) em uma área de mata próxima à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), na Rua Geraldo Leite, quadra 6, do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima foi identificada como Josivan Cambraia da Silva, de 24 anos.

De acordo com informações da Polícia Militar, Josivan era morador do Ramal do Pelé, no município de Acrelândia, e estava hospedado há alguns dias na casa de um tio na Cidade do Povo, área dominada por uma facção criminosa rival àquela com a qual ele mantinha ligações.

Antes de ser morto, o jovem foi visto caminhando pelas ruas do bairro. Ao ser abordado por membros da facção local, os criminosos teriam acessado seu celular e encontrado publicações em que ele exaltava uma facção oriunda do Rio de Janeiro. Diante disso, Josivan foi levado para uma área de mata, onde teria sido “julgado” e condenado à morte por um tribunal do crime, sob acusação de atuar como “olheiro” ou “infiltrado”.

Moradores relataram ter ouvido disparos vindos da região atrás da ETE e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição do 2º Batalhão encontrou o corpo da vítima com marcas de espancamento e múltiplos ferimentos causados por tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma equipe de suporte avançado, que apenas constatou o óbito. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local e iniciou as investigações para identificar os autores e as circunstâncias da execução.

MATÉRIA RELCAIONADA:

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários