Acidente deixa uma pessoa pendurada na roda-gigante durante festa no Quinari
Uma falha durante o funcionamento da roda-gigante na ExpoQuinari 2025, em Senador Guiomard, provocou um susto entre os visitantes na noite desse sábado (4). Uma pessoa acabou ficando pendurada na parte externa da cabine do brinquedo, o que levou à interrupção imediata da atração.
De acordo com testemunhas, uma mulher teria se desequilibrado no momento em que o equipamento estava em movimento. Ao perceberem o risco, os operadores desligaram o sistema e iniciaram o procedimento de resgate.
Vídeos gravados por pessoas que estavam no local mostram a vítima se segurando na estrutura metálica enquanto o público pedia para o brinquedo ser parado. A ação rápida dos funcionários e de populares garantiu que a mulher fosse retirada com segurança.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por precaução e não houve necessidade de atendimento médico, já que ninguém se feriu.
Jovem torturado e executado a tiros em área de mata na Cidade do Povo é identificado
Vítima de 24 anos foi identificada como Josivan Cambraia; polícia investiga execução ligada a facções criminosas
O corpo de um jovem com sinais de tortura e perfurações de tiros foi encontrado na noite desta quinta-feira (2) em uma área de mata próxima à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), na Rua Geraldo Leite, quadra 6, do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco. A vítima foi identificada como Josivan Cambraia da Silva, de 24 anos.
De acordo com informações da Polícia Militar, Josivan era morador do Ramal do Pelé, no município de Acrelândia, e estava hospedado há alguns dias na casa de um tio na Cidade do Povo, área dominada por uma facção criminosa rival àquela com a qual ele mantinha ligações.
Antes de ser morto, o jovem foi visto caminhando pelas ruas do bairro. Ao ser abordado por membros da facção local, os criminosos teriam acessado seu celular e encontrado publicações em que ele exaltava uma facção oriunda do Rio de Janeiro. Diante disso, Josivan foi levado para uma área de mata, onde teria sido “julgado” e condenado à morte por um tribunal do crime, sob acusação de atuar como “olheiro” ou “infiltrado”.
Moradores relataram ter ouvido disparos vindos da região atrás da ETE e acionaram a Polícia Militar. Uma guarnição do 2º Batalhão encontrou o corpo da vítima com marcas de espancamento e múltiplos ferimentos causados por tiros.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma equipe de suporte avançado, que apenas constatou o óbito. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.
A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), esteve no local e iniciou as investigações para identificar os autores e as circunstâncias da execução.
Jovem desaparece na madrugada em Rio Branco e família pede ajuda para localização
Adson da Silva Correia foi visto pela última vez às 3h da sexta-feira (4) no bairro Village Tiradentes; familiares divulgam contato para informações
Familiares e amigos estão em busca de Adson da Silva Correia, de 24 anos, que desapareceu na madrugada desta sexta-feira (4) em Rio Branco. Ele foi visto pela última vez por volta das 3h na Rua Edmundo Roseno Pinto, no bairro Village Tiradentes, região próxima ao Calafate.
De acordo com informações divulgadas em redes sociais, Adson vestia uma camiseta azul escuraquando desapareceu.
A família solicita que qualquer pessoa com informações sobre seu paradeiro entre em contato pelo telefone:
📞 (68) 99202-2357
A mobilização nas redes sociais busca ampliar o alcance das buscas e contar com a colaboração popular. “Até mesmo detalhes pequenos podem ser cruciais”, reforçam os organizadores da campanha. O caso já está sendo acompanhado pelas autoridades competentes.
