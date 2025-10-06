fbpx
Cotidiano

Acidente deixa quatro pessoas feridas e duas são internadas no Hospital do Juruá

2 minutos atrás

Por Sandra Assunção

Quatro pessoas ficaram feridas após acidente entre duas motocicletas na tarde desse domingo, 5, no município de Guajará, no Amazonas, que fica a 16 quilômetros de Cruzeiro do Sul.

Duas das vítimas estão gravemente feridas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá e as outras duas se encontram em observação médica na unidade hospitalar de Cruzeiro.

As duas motos se chocaram na estrada do Mutirão e as quatro pessoas, incluindo uma mulher e um menor de idade, que seguiam nos dois veículos, ficaram feridos. Não há ainda informação sobre a causa do acidente.

Mãe que veio a Rio Branco para tratar saúde da filha ganha moto 0km

9 segundos atrás

6 de outubro de 2025

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O sorteio de uma moto Pop 100 realizado na noite deste domingo, 5, na 2ª edição do Festival da Macaxeira, no Horto Florestal, em Rio Branco movimentou a última noite do festival. A ganhadora foi Silene, moradora de Cruzeiro do Sul, que está na capital acompanhando o tratamento de saúde da filha, diagnosticada com lúpus.

Ela contou que decidiu participar do sorteio ao lado do neto Pedro Emanuel, de 7 anos, que é autista. “Fui dar uma volta com meu neto e decidi colocar o cupom no nome dele. Estou muito feliz com isso, muito obrigada”, comemorou.

A ganhadora recebeu uma ligação da presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, informando do prêmio.

Ao ser informada da premiação, Silene também falou ao telefone com o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom. “Dona Silene, seu neto lhe deu sorte mesmo. E nós desejamos melhoras para sua filha. Tenho certeza que esse prêmio vai ajudar muito”, disse o prefeito.

O prêmio foi doado pela grupo Star Motos, concessionária Honda que atua em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

 

Jovem de Rondônia com suspeita de intoxicação por metanol é internada no Acre

4 minutos atrás

6 de outubro de 2025

Perícia em bebidas com suspeita de metanol • Cedidas/Governo de SP

Uma jovem de 24 anos, natural de Candeias do Jamari (RO), foi transferida para a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, com suspeita de intoxicação por metanol. A paciente apresenta quadro gravíssimo, com hepatite fulminante, rabdomiólise e insuficiência renal, e aguarda indicação para transplante de fígado de urgência.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), a mulher procurou atendimento em Rondônia após sentir fortes dores abdominais, náuseas e vômitos, após ingerir bebidas alcoólicas.

Um exame toxicológico inicial realizado em Porto Velho não confirmou a presença de metanol, mas uma nova análise será feita em Rio Branco nesta segunda-feira (6) para esclarecer a causa do quadro clínico.

O caso foi comunicado ao Ministério da Saúde e à Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, com acompanhamento do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Fundhacre.

A secretária de Saúde em exercício, Ana Cristina Moraes, destacou que não há registros locais de intoxicação por metanol, mas reforçou a importância da preparação do estado diante do risco regional.

“Atendemos pacientes de outros estados e países de fronteira, por isso precisamos estar prontos para agir rapidamente”, afirmou.

Por isso, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que o Acre será um dos primeiros estados do país a receber doses de etanol farmacêutico, antídoto utilizado em casos de intoxicação por metanol. Rio Branco deve receber 30 das 700 doses que serão distribuídas nacionalmente até o fim da próxima semana.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

Governo do Acre garante a participação de 156 estudantes nos Jogos Escolares Brasileiros em Uberlândia

8 minutos atrás

6 de outubro de 2025

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), garantiu a participação de 156 estudantes-atletas da rede estadual na edição 2025 dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizados em Uberlândia (MG). A competição, iniciada no domingo, 5, reúne jovens de todo o país em 18 modalidades, das quais o Acre participa em 16.

De Rio Branco ao Juruá, cada atleta carrega, mais do que o nome da sua escola, a representação do estado, competindo em modalidades como atletismo, natação, futsal, basquete, vôlei, ciclismo, karatê, taekwondo e xadrez. O governo do Estado garantiu passagens, hospedagem e todo o suporte logístico à delegação, reforçando a premissa de que o talento dos estudantes acreanos não pode ser limitado pela distância geográfica das metrópoles dos país.

Alunos-atletas de 16 modalidades participam do Jogos Escolares Brasileiros, em Uberlândia. Foto: cedida

Para o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, o esporte estudantil é uma ferramenta essencial de transformação: “É um espaço de descoberta. Cada partida, cada prova, ensina mais sobre respeito, disciplina e superação do que qualquer pódio. O governo do Acre investe nos nossos alunos porque acredita na formação completa do ser humano”.

O chefe da Assessoria de Desporto Escolar da SEE, Júnior Santiago, destaca o trabalho coletivo que tornou possível a presença da equipe acreana. “Foram meses de preparação e seleção em todo o estado. O que vemos aqui é o resultado de um esforço conjunto entre professores, técnicos, escolas e famílias que acreditam na educação integral. Essa é uma conquista de todos”, diz.

Alunos da rede estadual de ensino representam o Acre na natação, em Uberlândia. Foto: acervo pessoal

Entre os atletas está Ana Luiza Duarte, estudante do 7º ano e atleta de natação: “É um sonho estar aqui. Treinei muito para esse momento e quero fazer valer cada braçada. Representar o Acre é uma honra”.

A mãe, Tatiana Figueiredo, não esconde o orgulho. “Ver minha filha viajar para competir fora do estado é emocionante. É a prova de que o incentivo certo muda destinos. O apoio da escola e da Secretaria fez tudo isso possível”, observa.

A delegação é coordenada pelo professor Rener Araújo, chefe da equipe responsável pela inscrições na Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), repetindo o modelo bem-sucedido da edição anterior. São 16 modalidades representadas: badminton, natação, wrestling, futsal, taekwondo, voleibol, vôlei de praia, atletismo, atletismo adaptado, ciclismo, xadrez, basquete, handebol, karatê e ginástica rítmica.

As disputas prosseguem até o dia 28, e a expectativa é de bons resultados e muitas histórias para o retorno ao Acre. A participação dos alunos-atletas nos JEBs assegura um espaço de afirmação do esporte como parte da formação cidadã e de desenvolvimento de talentos.

