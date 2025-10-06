Cotidiano
Acidente deixa quatro pessoas feridas e duas são internadas no Hospital do Juruá
Por Sandra Assunção
Quatro pessoas ficaram feridas após acidente entre duas motocicletas na tarde desse domingo, 5, no município de Guajará, no Amazonas, que fica a 16 quilômetros de Cruzeiro do Sul.
Duas das vítimas estão gravemente feridas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá e as outras duas se encontram em observação médica na unidade hospitalar de Cruzeiro.
As duas motos se chocaram na estrada do Mutirão e as quatro pessoas, incluindo uma mulher e um menor de idade, que seguiam nos dois veículos, ficaram feridos. Não há ainda informação sobre a causa do acidente.
Mãe que veio a Rio Branco para tratar saúde da filha ganha moto 0km
O sorteio de uma moto Pop 100 realizado na noite deste domingo, 5, na 2ª edição do Festival da Macaxeira, no Horto Florestal, em Rio Branco movimentou a última noite do festival. A ganhadora foi Silene, moradora de Cruzeiro do Sul, que está na capital acompanhando o tratamento de saúde da filha, diagnosticada com lúpus.
Ela contou que decidiu participar do sorteio ao lado do neto Pedro Emanuel, de 7 anos, que é autista. “Fui dar uma volta com meu neto e decidi colocar o cupom no nome dele. Estou muito feliz com isso, muito obrigada”, comemorou.
A ganhadora recebeu uma ligação da presidente da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Patrícia Dossa, informando do prêmio.
Ao ser informada da premiação, Silene também falou ao telefone com o prefeito de Rio Branco Tião Bocalom. “Dona Silene, seu neto lhe deu sorte mesmo. E nós desejamos melhoras para sua filha. Tenho certeza que esse prêmio vai ajudar muito”, disse o prefeito.
O prêmio foi doado pela grupo Star Motos, concessionária Honda que atua em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.
Jovem de Rondônia com suspeita de intoxicação por metanol é internada no Acre
Uma jovem de 24 anos, natural de Candeias do Jamari (RO), foi transferida para a Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), em Rio Branco, com suspeita de intoxicação por metanol. A paciente apresenta quadro gravíssimo, com hepatite fulminante, rabdomiólise e insuficiência renal, e aguarda indicação para transplante de fígado de urgência.
Segundo informações da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), a mulher procurou atendimento em Rondônia após sentir fortes dores abdominais, náuseas e vômitos, após ingerir bebidas alcoólicas.
Um exame toxicológico inicial realizado em Porto Velho não confirmou a presença de metanol, mas uma nova análise será feita em Rio Branco nesta segunda-feira (6) para esclarecer a causa do quadro clínico.
O caso foi comunicado ao Ministério da Saúde e à Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica Hospitalar, com acompanhamento do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Fundhacre.
A secretária de Saúde em exercício, Ana Cristina Moraes, destacou que não há registros locais de intoxicação por metanol, mas reforçou a importância da preparação do estado diante do risco regional.
“Atendemos pacientes de outros estados e países de fronteira, por isso precisamos estar prontos para agir rapidamente”, afirmou.
Por isso, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou que o Acre será um dos primeiros estados do país a receber doses de etanol farmacêutico, antídoto utilizado em casos de intoxicação por metanol. Rio Branco deve receber 30 das 700 doses que serão distribuídas nacionalmente até o fim da próxima semana.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Governo do Acre garante a participação de 156 estudantes nos Jogos Escolares Brasileiros em Uberlândia
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), garantiu a participação de 156 estudantes-atletas da rede estadual na edição 2025 dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), realizados em Uberlândia (MG). A competição, iniciada no domingo, 5, reúne jovens de todo o país em 18 modalidades, das quais o Acre participa em 16.
De Rio Branco ao Juruá, cada atleta carrega, mais do que o nome da sua escola, a representação do estado, competindo em modalidades como atletismo, natação, futsal, basquete, vôlei, ciclismo, karatê, taekwondo e xadrez. O governo do Estado garantiu passagens, hospedagem e todo o suporte logístico à delegação, reforçando a premissa de que o talento dos estudantes acreanos não pode ser limitado pela distância geográfica das metrópoles dos país.
Para o secretário de Educação e Cultura, Aberson Carvalho, o esporte estudantil é uma ferramenta essencial de transformação: “É um espaço de descoberta. Cada partida, cada prova, ensina mais sobre respeito, disciplina e superação do que qualquer pódio. O governo do Acre investe nos nossos alunos porque acredita na formação completa do ser humano”.
O chefe da Assessoria de Desporto Escolar da SEE, Júnior Santiago, destaca o trabalho coletivo que tornou possível a presença da equipe acreana. “Foram meses de preparação e seleção em todo o estado. O que vemos aqui é o resultado de um esforço conjunto entre professores, técnicos, escolas e famílias que acreditam na educação integral. Essa é uma conquista de todos”, diz.
Entre os atletas está Ana Luiza Duarte, estudante do 7º ano e atleta de natação: “É um sonho estar aqui. Treinei muito para esse momento e quero fazer valer cada braçada. Representar o Acre é uma honra”.
A mãe, Tatiana Figueiredo, não esconde o orgulho. “Ver minha filha viajar para competir fora do estado é emocionante. É a prova de que o incentivo certo muda destinos. O apoio da escola e da Secretaria fez tudo isso possível”, observa.
A delegação é coordenada pelo professor Rener Araújo, chefe da equipe responsável pela inscrições na Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), repetindo o modelo bem-sucedido da edição anterior. São 16 modalidades representadas: badminton, natação, wrestling, futsal, taekwondo, voleibol, vôlei de praia, atletismo, atletismo adaptado, ciclismo, xadrez, basquete, handebol, karatê e ginástica rítmica.
As disputas prosseguem até o dia 28, e a expectativa é de bons resultados e muitas histórias para o retorno ao Acre. A participação dos alunos-atletas nos JEBs assegura um espaço de afirmação do esporte como parte da formação cidadã e de desenvolvimento de talentos.
