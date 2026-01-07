Cotidiano
Acidente de helicóptero com bebês indígenas em 2022 em Cruzeiro do Sul foi causado por falha no motor, conclui relatório
Caso aconteceu quando o piloto precisou fazer pouso de emergência em área de mata após um resgate de bebês indígenas que precisavam de atendimento médico. Relatório com as causas foi emitido mais de três anos depois
O acidente que fez com que a aeronave PT-HQB, modelo 206B, fizesse um pouso de emergência a 3 km do rio Croa, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, há mais de três anos, foi causado por falha ou mau funcionamento do motor. Haviam sete pessoas dentro do helicóptero e nenhuma morreu.
O relatório foi divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) no dia 29 de dezembro de 2025.
O helicóptero caiu no dia 8 de maio de 2022 após fazer o resgate de dois bebês gêmeos indígenas de 1 ano e 4 meses que precisavam de atendimento médico em uma aldeia da região. No veículo também estavam os pais deles, além do piloto, de um técnico de enfermagem e o mecânico. Ninguém morreu, mas todos foram resgatados com ferimentos, sendo que o mecânico ficou em estado mais grave que os demais.
O documento aponta que durante o voo, que saiu de Cruzeiro do Sul, até chegar entre a área não cadastrada na Aldeia Terra Nova, no município de Feijó, houve a perda de potência do motor a 20 NM [Nautical Mile, que mede a navegação aérea e marítima] do destino.
Foi observado pela avaliação que o piloto fez um pouso de emergência em área de mata fechada e o helicóptero teve danos substanciais. A aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento especificados pelo fabricante.
Alguns dias depois do acidente, dados preliminares do Painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) já apontaram uma possível falha no motor do helicóptero.
É descrito no relatório conclusivo que o piloto possuía a licença de Piloto Comercial Helicóptero (PCH) e estava com a habilitação de helicóptero monomotor a turbina (HMNT) em vigor.
O motor Allison, modelo 250-C20B, SN 821980, que equipava o helicóptero acidentado, foi removido e enviado para análise em uma organização de manutenção certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).
“Ficou evidenciado que o mecanismo de falha foi do tipo fadiga por corrosão e que a condição do componente se agravou em razão de vibração excessiva durante o funcionamento”, descreveu o documento.
Os registros de manutenção da aeronave apontaram que todas as manutenções programadas haviam sido devidamente executadas.
No entanto, o nível de desgaste identificado no compressor do motor, caracterizado por corrosão e por um processo contínuo de fadiga, levantou a hipótese de que os procedimentos de manutenção estabelecidos, especialmente os voltados à conservação, possam não ter sido suficientes.
Ladrão invade casa por buraco em grade e rouba bicicleta de ciclista em Rio Branco; criminoso passa por buraco estreito de grade
Criminoso entrou pela abertura no portão no bairro Bosque, levou também chaves de veículos e deixou mochila para trás. Bicicleta foi recuperada em boca de fumo
Um homem invadiu uma residência no bairro Bosque, em Rio Branco, após arrancar um pedaço da grade do portão e passar por um buraco estreito, na madrugada do último sábado (3). As câmeras de segurança registraram o momento em que o criminoso se contorce para entrar no imóvel, onde roubou uma bicicleta usada para treinos de maratona e as chaves dos veículos da família.
A bicicleta foi recuperada pela Polícia Militar em uma boca de fumo do bairro Papoco, mas sem guidão, cela e outras peças — parte dos acessórios havia sido arrancada. As chaves da casa e da moto não foram localizadas. O suspeito deixou uma mochila no local e, segundo o morador, já tem várias passagens pela polícia.
O caso foi registrado em boletim de ocorrência, mas o ladrão ainda não foi preso. O morador, que não quis se identificar, expressou receio de utilizar a moto, mesmo com a chave reserva, com medo de que o criminoso tente levá-la.
Acre institui Selo da Agricultura Familiar para valorizar produtos artesanais
O Governo do Acre sancionou a Lei nº 4.666, de 4 de novembro de 2025, que cria o Selo da Agricultura Familiar no estado. A norma foi publicada no Diário
O Governo do Acre sancionou a Lei nº 4.666, de 4 de novembro de 2025, que cria o Selo da Agricultura Familiar no estado. A norma foi publicada no Diário Oficial desta quarta-feira, 7, e tem como objetivo identificar e valorizar produtos agropecuários artesanais oriundos da agricultura familiar, garantindo padrões de qualidade e segurança sanitária.
O selo poderá ser concedido a produtos de origem animal e vegetal, in natura ou processados, produzidos por agricultores familiares, povos indígenas, comunidades tradicionais, extrativistas, associações e cooperativas, desde que atendam às exigências legais. A coordenação ficará sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), que também será responsável pela regulamentação, concessão e fiscalização do uso do selo.
Entre os benefícios previstos estão prioridade em compras institucionais do governo, apoio técnico para adequação sanitária e participação preferencial em feiras e eventos. A lei entra em vigor na data da publicação e deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo em até 90 dias.
Ulisses Torres comanda tático e definirá titulares para o amistoso
O técnico Ulisses Torres comanda um trabalho tático nesta quarta, 7, no José de Melo, e vai definir os titulares do Rio Branco para o amistoso contra o Humaitá. A partida será disputada nesta quinta, 8, a partir das 15 horas, no José de Melo.
“Teremos um bom amistoso contra o Humaitá e a meta é aproveitar ao máximo o trabalho. Esse é o momento de seguir melhorando e ajustando a equipe para estreia”, declarou Ulisses Torres.
Abandonou o treinamento
O volante Israel abandonou o treinamento dessa terça, 6, no José de Melo, após uma discussão e terá uma reunião com a comissão técnica do Estrelão. O atleta será cobrado pelo ato de indisciplina.
Apresenta reforços
A diretoria do Rio Branco segue no mercado e pretende apresentar reforços ainda nesta semana. Um goleiro, um lateral direito e um volante são esperados no José de Melo.
