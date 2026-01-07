Acidente de helicóptero com bebês indígenas em 2022 em Cruzeiro do Sul foi causado por falha no motor, conclui relatório

Caso aconteceu quando o piloto precisou fazer pouso de emergência em área de mata após um resgate de bebês indígenas que precisavam de atendimento médico. Relatório com as causas foi emitido mais de três anos depois

O acidente que fez com que a aeronave PT-HQB, modelo 206B, fizesse um pouso de emergência a 3 km do rio Croa, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre, há mais de três anos, foi causado por falha ou mau funcionamento do motor. Haviam sete pessoas dentro do helicóptero e nenhuma morreu.

O relatório foi divulgado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) no dia 29 de dezembro de 2025.

O helicóptero caiu no dia 8 de maio de 2022 após fazer o resgate de dois bebês gêmeos indígenas de 1 ano e 4 meses que precisavam de atendimento médico em uma aldeia da região. No veículo também estavam os pais deles, além do piloto, de um técnico de enfermagem e o mecânico. Ninguém morreu, mas todos foram resgatados com ferimentos, sendo que o mecânico ficou em estado mais grave que os demais.

O documento aponta que durante o voo, que saiu de Cruzeiro do Sul, até chegar entre a área não cadastrada na Aldeia Terra Nova, no município de Feijó, houve a perda de potência do motor a 20 NM [Nautical Mile, que mede a navegação aérea e marítima] do destino.

Foi observado pela avaliação que o piloto fez um pouso de emergência em área de mata fechada e o helicóptero teve danos substanciais. A aeronave estava dentro dos limites de peso e balanceamento especificados pelo fabricante.

Alguns dias depois do acidente, dados preliminares do Painel do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Sipaer) já apontaram uma possível falha no motor do helicóptero.

É descrito no relatório conclusivo que o piloto possuía a licença de Piloto Comercial Helicóptero (PCH) e estava com a habilitação de helicóptero monomotor a turbina (HMNT) em vigor.

O motor Allison, modelo 250-C20B, SN 821980, que equipava o helicóptero acidentado, foi removido e enviado para análise em uma organização de manutenção certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

“Ficou evidenciado que o mecanismo de falha foi do tipo fadiga por corrosão e que a condição do componente se agravou em razão de vibração excessiva durante o funcionamento”, descreveu o documento.

Os registros de manutenção da aeronave apontaram que todas as manutenções programadas haviam sido devidamente executadas.

No entanto, o nível de desgaste identificado no compressor do motor, caracterizado por corrosão e por um processo contínuo de fadiga, levantou a hipótese de que os procedimentos de manutenção estabelecidos, especialmente os voltados à conservação, possam não ter sido suficientes.

