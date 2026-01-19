Acidente com carro de empresa de internet deixa um ferido grave na BR-364, em Cruzeiro do Sul

Carro da empresa Omegasul saiu da pista em trecho de alta velocidade próximo à Vila Liberdade; estado de saúde das vítimas ainda não foi confirmado

Um carro pertencente a uma empresa de internet de Cruzeiro do Sul saiu da pista e capotou na BR-364 na tarde desta segunda-feira (19), nas proximidades da ponte do igarapé Vai e Vem, entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá. Os dois ocupantes eram funcionários da empresa e seguiam em viagem quando ocorreu o acidente.

O condutor foi encontrado desacordado, mas com sinais vitais, gerando alerta entre os primeiros socorristas. O outro trabalhador sofreu apenas escoriações leves, conseguiu sair do veículo sozinho e permaneceu lúcido. As causas do acidente ainda são desconhecidas, embora moradores locais levantem a possibilidade de mal-estar ou cansaço do motorista.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado real de saúde das vítimas. As autoridades locais devem divulgar mais informações em breve. O SAMU foi acionado para prestar atendimento e encaminhar as vítimas. As autoridades devem apurar os detalhes do ocorrido.

