Acessibilidade e urbanização da Cidade da Justiça de Rio Branco é melhorada
Construção do terceiro prédio, Portal de Acolhimento e melhoria no calçamento da região são exemplos de medidas executadas com objetivo de ampliar o acesso da população à Justiça
Considerando as necessidades das cidadãs e dos cidadãos que precisam ir até a Cidade da Justiça, em Rio Branco, medidas que garantem a acessibilidade e urbanização foram implantadas. Entre as inciativas estão: a finalização da calçada de pedestre ao longo da Avenida Paulo Lemos de Moura Leite, que liga a BR-364 até as unidades da Justiça; e a construção do terceiro prédio na Cidade da Justiça, que deve receber as varas cíveis da capital.
Para verificar o andamento dessas inovações, o presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargador Laudivon Nogueira, acompanhado da vice-presidente Regina Ferrari, do juiz auxiliar da Presidência, Giordane Dourado, e do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, visitaram a Cidade da Justiça nessa segunda-feira, 13.
O presidente do TJAC ressaltou que as obras e investimentos visam promover acesso e, principalmente, colocar o jurisdicionado em primeiro lugar. “As pessoas que se deslocam até a Cidade da Justiça precisavam de segurança no deslocamento. Essas iniciativas visam colocam o jurisdicionado em primeiro lugar. É um instrumento de acessibilidade”.
A obra da calçada foi de responsabilidade da Prefeitura, realizada a partir da solicitação do Poder Judiciário, na gestão da desembargadora Regina Ferrari. Uma ação fruto de parceria institucional, para atender melhor a população.
Já o terceiro prédio abrigará o Fórum Cível e tem como objetivo fortalecer a infraestrutura do Judiciário, ampliando a qualidade da prestação jurisdicional e a garantia de direitos à população acreana. O investimento, totalmente custeado com recursos próprios, é de R$ 34,9 milhões.
A vice-presidente do TJAC, Regina Ferrari, lembrou que o novo Fórum visa colocar as unidades da Justiça em um mesmo local, para facilitar que a população chegue ao Judiciário. “A partir do momento que o Judiciário decidiu colocar as unidades da Justiça de Rio Branco em um só lugar, nós verificarmos essa possiblidade para construção dessa calçada, para melhorar a efetividade no acesso aos serviços da Justiça”.
O prefeito de Rio Branco destacou a importância da obra: “O atendimento ao cidadão é importante. Essa calçada visa trazer humanização. Humanização que precisamos em todos os sentidos, na saúde, na Justiça, nas ruas e praças. Nós queremos que nossa cidade seja modelo de desenvolvimento verdadeiramente sustentável, tanto economicamente, quanto socialmente. Essa obra agrega esses três desenvolvimentos, esse tripé”.
Portal de Acolhimento
Durante a visita, as autoridades da Justiça ainda passaram no Portal de Acolhimento. O local é a porta de entrada da Justiça para os cidadãos. Inaugurado em julho de 2024, o Portal traz inovações que fortalecem a prestação de serviços de forma eficaz e célere, ampliando a confiança e a proximidade com a comunidade.
O setor oferece uma recepção acolhedora, com foco em entender as necessidades individuais de cada pessoa que busca o Judiciário acreano em busca de soluções para seus problemas. Além disso, o Portal unifica atendimentos iniciais, agilizando o tempo dos cidadãos e facilitando o acesso aos serviços.
Presidente do Conselho de Turismo afirma que ausência do Estado na ABAV Expo 2025 penaliza o segmento
Agentes de viagens e empreendedores de Turismo do Acre foram penalizados pela ausência do Estado durante a ABAV Expo 2025 -maior evento de turismo da América Latina, realizado de 08 a 10 de outubro no Rio de janeiro- conforme enfatizou o presidente do Conselho Municipal de Turismo do Acre e empresário do setor agências de viagens, Rizomar Araújo, durante articulações junto à Nacional da Associação Brasileira de Agência de Viagens, objetivando mostrar para o Brasil que a região acreana é viável como destino turístico por seus infinitos atrativos.
A ABAV Expo reúne milhares de operadores, agentes de viagens e representantes de destinos nacionais e internacionais é espaço estratégico para geração de negócios, parcerias e promoção turística do Brasil. Portanto, estados de todas as regiões aproveitaram para divulgar suas potencialidades, firmar parcerias e estratégicas para ampliar mercados.
Nesse cenário empreendedor, o Acre ficou ausente justamente num momento em que o turismo sustentável, a cultura amazônica e as experiências autênticas estão em alta demanda no cenário global, inclusive levando em consideração que o Brasil é a sede da COP 30, conforme observou o presidente do Conselho Municipal de Turismo.
Rizomar Araújo lamentou a ausência do Estado, com um estande para expor os atrativos turísticos e as experiências que o turista pode vir a ter no Acre, pois garante visibilidade e coloca a região na prateleira de todas as agência de viagens, podendo ser mostrado as operações nacionais e internacionais.
“Se o Estado tivesse participado, com aquisição de um estande, uma ação simples que garantiria visibilidade para promover nossos atrativos turísticos, colocando o Acre na vitrine das principais agências e operadoras de turismo do Brasil e do mundo, apresentando as experiências únicas que o visitante pode viver no Acre já teria sido um passo enorme”, afirmou.
Araújo esclareceu a necessidade dessas ponderações sobre a ausência do Estado, em meio as articulações sobre a importância de investir no potencial turístico do Acre, como forma de dar voz e representar as empresas do ramo de agentes de viagens no estado, que resistem a falta de incentivo do poder público, trabalham com o pouco que têm, na raça, tentando criar oportunidades, independentes de iniciativas do governo. “Entretanto, é necessário destacar a ajuda do Sebrae/AC e Federação do Comércio com apoio para participação de feiras e eventos. No mais, nós, agentes de viagens, acreditamos no potencial turístico de nossa região, seguimos firmes, enfrentando desafios, gerando postos de trabalho e contribuindo com o desenvolvimento do Estado”, concluiu Rizomar Araújo durante encontro de trabalho no encerramento da Expo ABAV 2025.
Prefeito Jerry Correia entrega kits de fardamento escolar para alunos da zona rural
Nesta segunda-feira (13), crianças da rede municipal de ensino de Assis Brasil participaram de um momento especial de lazer no Clube Sinteac, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento contou com atividades recreativas e muita diversão para os alunos.
O prefeito Jerry Correia, acompanhado da secretária de Educação, Vanderleia Teixeira, realizou a entrega dos kits de fardamento escolar para todas as crianças, reforçando o compromisso da gestão com a educação e o bem-estar dos estudantes.
O prefeito parabenizou os professores e a coordenação das escolas pelo trabalho dedicado e pelo esforço em oferecer um ensino de qualidade.
As escolas beneficiadas foram:
•Escola Maria Ferreira de Medeiros – Ramal da Bacia
•Escola Aladia Aquino Bonfim – Ramal do KM 13
•Escola Francisco Chagas – Ramal Vila Progresso
A Prefeitura de Assis Brasil segue investindo na educação, garantindo que todas as crianças tenham acesso a educação de qualidade em um ambiente acolhedor e estimulante.
Semana do Brincar: Joabe Lira inicia projeto com distribuição de brinquedos e atividades lúdicas
Em alusão ao Dia das Crianças, o vereador Joabe Lira (UB) promoveu a primeira ação da Semana Municipal do Brincar no bairro Judia, com o objetivo de afirmar que o brincar é um direito fundamental das crianças.
Na abertura do evento, Lira surpreendeu ao vestir-se de Homem de Ferro, interagir com crianças e distribuir brinquedos, uniformes, bolas, medalhas e lanches. Segundo ele, a iniciativa simboliza “o compromisso de valorizar a infância e promover alegria para nossas crianças”.
Segundo o vereador, a motivação para o projeto surgiu de sua experiência pessoal. “Minha filha teve um atraso na fala e, após avaliações, recebeu o diagnóstico de autismo. Durante esse processo, uma neuropsicóloga nos mostrou como o ato de brincar poderia impactar positivamente o desenvolvimento dela — e eu pude testemunhar essa evolução de perto”, declarou ele, acrescentando que “brincar é coisa séria e pode, sim, transformar vidas.”
A proposta que criou a Semana do Brincar prevê a realização de oficinas, jogos, palestras e atividades culturais, promovendo encontros intergeracionais e valorizando brincadeiras tradicionais. “A ideia é ampliar o engajamento social e institucional em torno desse direito”, finalizou o vereador.
