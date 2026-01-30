ACEA realiza confraternização para marcar a abertura da temporada 26

A Associação dos Cronistas Esportivos do Acre(ACEA) realizou nesta quinta, 29, na Arena da Floresta, uma confraternização para marcar a abertura da temporada de 2026. Jornalistas de vários órgãos de comunicação estavam presentes.

“Fizemos uma solenidade simples, mas para marcar o início da temporada. O trabalho dos jornalistas esportivos começa em janeiro e termina somente após o último evento em dezembro. Temos uma categoria envolvida em todas as modalidades no esporte acreano”, declarou o presidente da ACEA, Demóstenes Nascimento.

Para o narrador da Rádio Difusora Acreana, Zezinho Melo, esse é um reconhecimento importante da diretoria da ACEA para os profissionais.

“Iniciei na narração esportiva em 1970 e vivemos novos tempos com uma notícia em tempo real. O rádio continua sendo um veículo importante e vamos torcer por uma grande temporada do futebol acreano”, comentou Zezinho Melo.

