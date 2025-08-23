Acre
Ação Social leva atendimentos gratuitos ao Conjunto Bela Vista
A comunidade do Conjunto Bela Vista, em Rio Branco, recebeu neste sábado (23) a Ação Social Amigos da Esperança, realizada no Santuário São Peregrino, no Conjunto Bela Vista. A iniciativa reuniu diversos serviços voltados à população, incluindo atendimentos de saúde, assistência jurídica e distribuição de kits de vestuário social.
Na área da saúde, foram oferecidas consultas em várias especialidades, como oftalmologia, cardiologia, clínica geral, pediatria, nutrição, reumatologia, psicologia e psiquiatria, além de eletrocardiogramas, avaliação neuropsicológica, serviços odontológicos e testes rápidos. O Hemoacre também participou com coleta de doação de sangue.
A ação contou ainda com orientações jurídicas, incluindo consultas processuais, inventários, registro tardio de nascimento, investigação de paternidade, pensão alimentícia, guarda de menores, retificação de documentos e demandas relacionadas à defesa do consumidor, tutela e curatela.
Além disso, o projeto Juntos Pelo Acre, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), levou 500 kits de Vestuário Social ao Santuário São Peregrino, ao todo foram distribuídas 2 mil peças de roupas.
“Esta ação social que nós estamos vivendo aqui na Paróquia de São Peregrino é realmente um momento muito especial. Muitos corações, muitas vidas se uniram em favor do bem, em favor de tantas pessoas. Então, para a nossa comunidade, isso é realmente uma expressão do amor, do amor caridoso de tanta gente”, frisou o Renan Barros.
Com informações da Agência de Notícias do Acre
Acre
Governo anuncia pagamento de servidores para 26 e 28 de agosto
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), anunciou o cronograma de pagamento da folha salarial de agosto.
Aposentados e pensionistas recebem na terça-feira, 26, com crédito em conta para clientes do Banco do Brasil. Os servidores ativos terão o salário depositado na quinta-feira, 28.
O governador Gladson Camelí afirmou que a pontualidade no pagamento é prioridade da gestão: “Seguimos cumprindo nosso compromisso com os servidores públicos, essenciais para o funcionamento do Estado. Nosso objetivo é garantir tranquilidade e previsibilidade para que cada servidor possa planejar sua vida com segurança”, pontuou.
A iniciativa mantém o compromisso do governo com a valorização dos servidores e movimenta a economia acreana.
Os contracheques estarão disponíveis na véspera do pagamento, pelo site contracheque.ac.gov.br, no Portal de Serviços do Estado do Acre ou no aplicativo MeuAC.
Acre
Exclusivo: Prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes sinaliza disposição para disputar Assembleia Legislativa em 2026
Em evento de filiação de Márcio Bittar ao PL, prefeito de Epitaciolândia foi festejado por Valdemar Costa Neto e concedeu entrevista exclusiva ao oaltoacre.com sobre projetos e futuro político
O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes (PL), foi uma das presenças de destaque no ato de filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal, realizado na capital acreana. Sua participação, por convite especial, foi vista como um reforço de sua força política e da ala administrativa e cristã do partido, do qual é um dos principais nomes no estado, tendo sido reeleito com ampla vantagem.
O momento serviu para o prefeito reforçar sua trajetória. Em entrevista exclusiva ao oaltoacre.com, Sérgio Lopes falou sobre a importância da chegada de Bittar ao PL, detalhou ações administrativas, obras e inaugurações em andamento em seu município e fez questão de elogiar sua equipe.
Com exclusividade, o prefeito afirmou, de forma categórica, que seu nome está à disposição do partido para uma nova corrida eleitoral em 2026, sinalizando disposição para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). A entrevista completa está disponível nas páginas do site, e em vídeo.
O evento reuniu o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, Vice-prefeito de Brasiléia, Amaral do Gelo, de Rio Branco, Tião Bocalom, e os senadores Marcos Rogério (PL-RO), Eduardo Gomes (PL-TO), Izalci Lucas (PL-DF) e Wellington Fagundes (PL-MT). Também marcaram presença os deputados federais Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Bia Kicis (PL-DF), reforçando a articulação nacional em torno do nome de Bittar, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Veja vídeo reportagem:
Acre
Deputada Federal Bia Kicis concede entrevista exclusiva ao oaltoacre.com durante agenda política no Acre
Evento em Rio Branco reuniu autoridades e é visto como marco para os rumos políticos do estado e do país em 2026
A deputada federal por Brasília Beatriz “Bia” Kicis (PL) esteve em Rio Branco nesta sexta-feira (22) para prestigiar a filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal (PL). O evento, que contou com a presença de diversas autoridades, correligionários e políticos de vários estados, consolida a força do partido no Acre e é analisado como um movimento estratégico para as eleições de 2026.
A deputada, que é a mais votada proporcionalmente no Brasil, concedeu uma entrevista exclusiva ao jornal oaltoacre.com. Em um clima descontraído, a parlamentar e procuradora aposentada falou sobre seu trabalho na Câmara, a movimentação política nacional, as ações do PL em Brasília e o seu mandato em defesa da capital federal e de seus pares.
