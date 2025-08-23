Ação Social leva atendimentos gratuitos ao Conjunto Bela Vista

A comunidade do Conjunto Bela Vista, em Rio Branco, recebeu neste sábado (23) a Ação Social Amigos da Esperança, realizada no Santuário São Peregrino, no Conjunto Bela Vista. A iniciativa reuniu diversos serviços voltados à população, incluindo atendimentos de saúde, assistência jurídica e distribuição de kits de vestuário social.

Na área da saúde, foram oferecidas consultas em várias especialidades, como oftalmologia, cardiologia, clínica geral, pediatria, nutrição, reumatologia, psicologia e psiquiatria, além de eletrocardiogramas, avaliação neuropsicológica, serviços odontológicos e testes rápidos. O Hemoacre também participou com coleta de doação de sangue.

A ação contou ainda com orientações jurídicas, incluindo consultas processuais, inventários, registro tardio de nascimento, investigação de paternidade, pensão alimentícia, guarda de menores, retificação de documentos e demandas relacionadas à defesa do consumidor, tutela e curatela.

Além disso, o projeto Juntos Pelo Acre, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), levou 500 kits de Vestuário Social ao Santuário São Peregrino, ao todo foram distribuídas 2 mil peças de roupas.

“Esta ação social que nós estamos vivendo aqui na Paróquia de São Peregrino é realmente um momento muito especial. Muitos corações, muitas vidas se uniram em favor do bem, em favor de tantas pessoas. Então, para a nossa comunidade, isso é realmente uma expressão do amor, do amor caridoso de tanta gente”, frisou o Renan Barros.

Com informações da Agência de Notícias do Acre

