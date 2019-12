Uma ação rápida da Polícia Militar do 5º Batalhão do Alto Acre, fez com uma vítima de um assalto no Bairro Liberdade, por volta das 20 horas, tivesse sua moto levada por dois homens armados que estavam em outra moto e fugiram em seguida ao lado boliviano.

Tão logo foram acionados no Siosp via número 190 (Emergência), guarnições ficaram de prontidão nas duas pontes que dão acesso ao lado boliviano. Uma ronda realizada em uma rua do Bairro Satel, já próximo a ponte da Amizade em Epitaciolândia, conseguiram localizar a moto modelo Honda/Bizz, placa OXP 4276.

Com essa ação, evitaram que os meliantes passassem com veículo e resolveram abandonar para não ser presos. A moto foi conduzida para a delegacia da cidade e a proprietária foi comunicada dos fatos.

O caso de assalto foi registrado na delegacia e em seguida, a moto foi restituída à dona. As autoridades acreditam que possa ser a dupla que vem praticando esses tipos de delito na fronteira e estão no encalço para que possam ser presos e apresentados à Justiça o mais rápido possível.

