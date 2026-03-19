Geral
Ação integrada entre polícias do Acre e Amazonas recupera 45 cabeças de gado furtadas de fazenda em Boca do Acre
Operação conjunta com a PRF localizou os semoventes em propriedades na Vila Caquetá e em Porto Acre; um suspeito foi preso em flagrante por receptação
Uma ação conjunta da Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI), da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Civil do Amazonas resultou na recuperação de 45 cabeças de gado furtadas no último fim de semana. Os animais pertenciam a uma fazenda do deputado federal Eduardo Veloso, localizada no município de Boca do Acre (AM).
Durante a operação, as equipes conseguiram identificar um dos envolvidos no crime, um homem de 45 anos identificado pelas iniciais E.A.C., que foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), em Rio Branco. O suspeito deverá responder pelo crime de receptação dolosa.
Os semoventes foram localizados em propriedades distintas situadas na região da Vila Caquetá e também no município de Porto Acre, no Acre. A ação coordenada demonstrou a eficiência da integração entre as forças de segurança dos estados envolvidos, garantindo uma resposta rápida ao crime.
Investigações continuam
As investigações seguem em andamento e estão sendo conduzidas pela delegacia de Boca do Acre, uma vez que a propriedade da vítima está situada naquela região. O objetivo é identificar e responsabilizar todos os envolvidos na ação criminosa.
O diretor do DPCI, delegado Roberth Alencar, destacou a importância do trabalho conjunto para o êxito da operação. “Essa ação demonstra a força da integração entre as instituições de segurança pública. Em um curto espaço de tempo, conseguimos não apenas recuperar os animais subtraídos, mas também identificar um dos envolvidos, que já se encontra à disposição da Justiça”, afirmou o delegado.
Comentários
Geral
Força-tarefa do Acre transporta dois fígados de Rondônia em operação inédita com aeronave do Corpo de Bombeiros
Ação integrada entre Ciopaer, Bombeiros e Sejusp garantiu agilidade no transporte de órgãos para transplantes em Rio Branco
Na última quarta-feira (18), uma força-tarefa envolvendo órgãos de segurança do Acre possibilitou o envio rápido de dois fígados captados em Cacoal, Rondônia, até Rio Branco. A iniciativa, conduzida pelo governo estadual, também entrou para a história ao registrar a primeira participação da aeronave Caravan, do Corpo de Bombeiros, em uma operação aérea voltada ao transporte de órgãos para transplante .
Para otimizar o tempo, considerado decisivo nesse tipo de procedimento, duas aeronaves foram empregadas de forma estratégica. O primeiro órgão, que já havia sido retirado, seguiu em um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), garantindo chegada imediata para o início da cirurgia. Paralelamente, o avião Caravan realizou o transporte da equipe médica junto ao segundo fígado .
A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) destacou que missões dessa natureza exigem respostas rápidas e coordenadas, já que o intervalo viável entre a captação e o transplante é bastante reduzido. Por isso, toda a logística é organizada em tempo real, com acionamento imediato dos recursos disponíveis.
A operação contou com atuação integrada entre Corpo de Bombeiros, Ciopaer e Sejusp, fator apontado como decisivo para a eficiência do transporte. A união das equipes contribuiu para encurtar o tempo de deslocamento e ampliar as possibilidades de sucesso nos transplantes .
Avanço para a saúde
Segundo os envolvidos, a inclusão da aeronave dos Bombeiros nesse tipo de missão representa um avanço significativo na estrutura de apoio à saúde no estado, permitindo respostas mais rápidas e eficientes em situações que demandam urgência.
Comentários
Geral
Segurança Pública participa de evento voltado ao uso de tecnologias aéreas
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), participa do 4º Drone Policial e 1º Drone Bombeiro, evento nacional, voltado ao uso de tecnologias aéreas aplicadas à segurança pública, bombeiros e defesa civil. O encontro está sendo realizado entre os dias 17 e 19, em Foz do Iguaçu (PR) e reune representantes de mais de 20 estados brasileiros.
O primeiro evento, que chegou à sua quarta edição, tradicionalmente reunia discussões sobre o uso de drones em operações policiais. Neste ano, a programação foi ampliada e passou a incluir também o Drone Bombeiro, voltado às aplicações da tecnologia em ocorrências de resgate, desastre e combate a incêndios.
De acordo com o coordenador de Veículo Aéreo Não Tripulado da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Adálio Pontes, a ampliação do evento demonstra o avanço do uso de drones por diferentes instituições da segurança pública. “O evento reúne profissionais de diversas áreas para discutir o uso de drones nas operações de segurança pública, fortalecendo o intercâmbio de experiências e o aprimoramento das tecnologias utilizadas”, destacou.
O estado do Acre esteve representado no encontro por servidores da Coordenadoria de Veículo Aéreo Não Tripulado (Vant) da Sejusp, que acompanharam a programação técnica e as discussões sobre o aprimoramento do uso de drones nas operações de segurança pública. A Coordenadoria é responsável pelo apoio aéreo às forças de segurança do Estado e tem acompanhado o avanço do uso de aeronaves remotamente pilotadas para fortalecer ações de monitoramento, inteligência e apoio às operações.
O coordenador do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), Assis dos Santos, afirma a importância da capacitação. “O Acre hoje é o primeiro estado do Brasil a utilizar o Vant, que também é uma tecnologia relacionada ao uso de drones. Essa capacitação vem fortalecer ainda mais as ações e o uso de meios tecnológicos na segurança pública do estado”.
A programação do evento conta com palestras, painéis técnicos, debates jurídicos, demonstrações operacionais e oficinas práticas sobre o uso de drones na segurança pública. Entre os temas abordados o panorama global da tecnologia, sua aplicação em desastres, em combate a incêndios, busca e salvamento, além de detecção e rastreamento de drones. O encontro também inclui demonstrações de operações, oficinas de investigação e manutenção de drones, simuladores de voo e exercícios práticos de inteligência, vigilância e reconhecimento.
The post Segurança Pública participa de evento voltado ao uso de tecnologias aéreas appeared first on Noticias do Acre.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Comentários
Geral
Governo publica exoneração de Fernanda Hassem em edição extra do DOE
O Governo do Estado publicou em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), na noite desta quarta-feira (18), a exoneração da ex-prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem.
Fernanda ocupava cargo na Secretaria de Governo (Segov) e representava o executivo acreano no Alto Acre. Nesta quarta, ela entregou seu pedido de exoneração porque decidiu apoiar o senador Alan Rick na disputa ao Governo em 2026.
A exoneração de Fernanda foi assinada pelo governador Gladson Cameli.
Também foi exonerado do governo o filho de Fernanda, Carlos Fernando Hassem César, que tinha uma CAS-5.
Você precisa fazer login para comentar.