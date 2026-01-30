Ação integrada é realizada no Complexo Penitenciário de Rio Branco

Como forma de garantir a ordem e a segurança no Complexo Penitenciário de Rio Branco, foi realizada nesta sexta-feira, 30, ação de verificação estrutural e conferência de efetivo carcerário no local.

A ação contou com efetivo policial que realiza o nivelamento do Curso Operacional Integrado da Segurança Pública (Coisp), sendo composto por Policiais Militares, Policiais Civis, Gefron e Bombeiros, além da escala extraordinária da Polícia Penal, Divisão Penitenciária de Operações Especiais (Dpoe), Divisão de Serviço de Operações e Escoltas (DSOE), Divisão de Operações com Cães (DOC) e Divisão de Monitoramento Eletrônico (DME).

O presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Marcos Frank Costa, disse que este trabalho integrado, realizado pelas forças de Segurança, mostra o alinhamento e a atenção especial do Estado ao que se refere a segurança da sociedade. “Estamos trabalhando de forma integrada e preventiva, nos antecipando a qualquer possível ação criminosa, e isso tem gerado muitos resultados positivos, por isso eu quero agradecer ao nosso governador Gladson Camelí, ao secretário de Segurança Pública, José Américo Gaia, e a cada força policial que tem trabalhado junto e com muita responsabilidade e compromisso com a sociedade”.

Durante a operação foram encontrados nas celas materiais perfurocortantes e cordas artesanais. Maycon Mendonça, diretor Operacional do Iapen, explicou que a operação foi de fundamental importância para o enfrentamento e a desarticulação do crime organizado, de forma estratégica, com informações de setores de inteligência, para desarticular possíveis ações de desordem e violência, bem como, planejamentos de fugas, trazendo conforto e segurança para a sociedade no geral. “Nosso papel é manter a execução das penas impostas pela justiça brasileira, dentro dos presídios de forma ordeira e segura, trazendo bem-estar social de toda população”, destacou o diretor.

