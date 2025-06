Ação integrada das forças de segurança recupera nove motores furtados em Marechal Thaumaturgo

A primeira prisão ocorreu na última quarta-feira, 11, no bairro Belo Jardim II, em Rio Branco. Os investigadores da DHPP cumpriram mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra R.M.B., suspeito de envolvimento no assassinato do jovem mecânico Antônio Altemires da Rocha Rodrigues, de 19 anos, executado com três tiros na cabeça em janeiro deste ano, no bairro Chico Mendes. Durante a operação, foram apreendidos uma motocicleta usada no crime e diversos pertences do investigado, que teria conduzido o veículo no momento da execução.

A segunda prisão foi realizada na terça-feira, 10, também no bairro Belo Jardim II, no Ramal do Brás. R.S.P. foi capturado por força de mandado de prisão preventiva. Ele é acusado de invadir a residência de José Maurício, de 22 anos, conhecido como “Pastor”, e matá-lo a tiros na frente da esposa e da filha de apenas dois anos. O crime aconteceu em 2019, na rua João Ribeiro, bairro Taquari, no Segundo Distrito de Rio Branco.

O delegado Alcino Ferreira Júnior, coordenador da DHPP, destacou o trabalho da equipe e a importância das prisões. “São dois casos com alto grau de violência e repercussão social. A prisão desses indivíduos é resultado de um trabalho investigativo minucioso e persistente por parte da nossa equipe. Em ambos os casos, houve extrema crueldade e desrespeito à vida. A Polícia Civil segue firme no compromisso de dar resposta à sociedade, buscar justiça para as vítimas e combater impiedosamente a criminalidade em nossa capital”, declarou.

Com as prisões efetuadas, os acusados foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. As investigações continuam para esclarecer completamente a motivação dos crimes e identificar eventuais cúmplices.

Fonte: PCAC

