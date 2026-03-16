Acre
Ação especial de vacinação antirrábica imuniza mais de mil cães e gatos em Rio Branco
Em alusão ao Dia Nacional dos Animais, celebrado em 14 de março, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou neste fim de semana, uma ação especial de vacinação antirrábica para cães e gatos na capital. A mobilização aconteceu no sábado (14), no Supermercado Mercale, e no domingo (15), no Via Verde Shopping.
A iniciativa teve como objetivo reforçar a importância da proteção dos animais e da saúde pública, já que a vacinação é a principal forma de prevenir a raiva, uma zoonose de alta letalidade que pode afetar tanto os animais, quanto os seres humanos.
A ação contou com grande participação da população e resultou na imunização de 1.030 cães e gatos durante os dois dias de atendimento, demonstrando o compromisso dos tutores com a saúde e o bem-estar de seus animais de estimação.
Somente no sábado, durante a ação realizada no Mercale Supermercado, foram aplicadas 742 doses da vacina antirrábica. Já no domingo, no Via Verde Shopping, 288 animais foram imunizados, ampliando a cobertura vacinal e reforçando a prevenção da doença no município.
A imunização de cães e gatos é considerada a principal estratégia para interromper a circulação do vírus da raiva e proteger a população. Em 2025, Rio Branco vacinou 38.289 cães e gatos, alcançando 100% da meta da campanha. Desse total, cerca de 11.604 doses foram aplicadas em áreas da zona rural, ampliando a cobertura vacinal e garantindo maior proteção sanitária em todo o município.
O gerente do Departamento de Controle de Zoonoses, Herbert Teixeira, destacou que ações como essa ampliam o acesso da população aos serviços de saúde animal e fortalecem a prevenção de doenças.
“Essas ações são fundamentais para ampliar a cobertura vacinal no município e reforçar a prevenção da raiva. Quando a população participa e leva seus animais para vacinar, estamos protegendo não apenas os pets, mas também toda a comunidade, já que se trata de uma zoonose grave. Nosso objetivo é facilitar o acesso à vacina e incentivar cada vez mais os tutores a manterem a imunização dos animais em dia”, destacou o gestor.
A aposentada Sueli Severino, que levou seu animal para vacinar, ressaltou a importância da iniciativa tanto para os pets quanto para as famílias.
“Eu acho fundamental, tanto para o animal quanto para a família, evitar exatamente algum tipo de doença, que no caso é a raiva. Assim, preservamos tanto o animal quanto a família”, afirmou a aposentada.
Ela também deixou um recado para outros tutores: “Eu super recomendo. Acho fundamental que todas as famílias tragam ou levem seus bichinhos para vacinar, cuidem deles e mantenham as vacinas em dia. Isso ajuda a evitar doenças e a preservar o seu animal”.
Já Silvia Bahia, que também participou da ação, destacou que a vacinação é uma forma de proteção coletiva. “Eu acho muito importante porque previne quem convive com ela e também evita que ela contraia doenças de outros cães. Quando todo o ciclo de animais está vacinado, isso é bom para todos”, explicou.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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Prefeitura leva palestra sobre água e desigualdades a estudantes da Escola Sebastião Pedrosa
Dando seguimento às atividades em alusão ao Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Escola de Educação Ambiental do Horto Florestal, realizou nesta semana a palestra “Água e Desigualdades” na Escola Sebastião Pedrosa.
A atividade foi direcionada a estudantes do ensino médio e abordou a importância da água como recurso essencial à vida, além de discutir como o acesso desigual à água potável e ao saneamento básico ainda afeta milhões de pessoas no mundo. Durante o encontro, os educadores ambientais também destacaram a relação entre água, saúde pública, qualidade de vida e justiça social.
A palestra integra a programação educativa desenvolvida pela Escola de Educação Ambiental ao longo do mês de março, período em que diversas ações de sensibilização estão sendo realizadas em escolas e comunidades da capital.
Para a gestora da Escola de Educação Ambiental, Luzimar Oliveira, trabalhar o tema com os jovens é fundamental para estimular uma consciência ambiental crítica e responsável.
“Quando falamos de água, não estamos tratando apenas de um recurso natural, mas também de uma questão social. Discutir as desigualdades no acesso à água com os estudantes é uma forma de formar cidadãos mais conscientes, capazes de compreender os desafios ambientais e sociais que envolvem esse tema”, destacou.
A Prefeitura de Rio Branco segue promovendo atividades educativas, oficinas e ações de conscientização como parte da programação da Semana da Água 2026, reforçando o compromisso da gestão municipal com a educação ambiental e a preservação dos recursos hídricos.
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Fonte: Conteúdo republicado de PREFEITURA RIO BRANCO
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Combustíveis: Procon-AC intensifica fiscalização para coibir reajustes abusivos em postos do Acre
Alta nos preços está relacionada a tensões no Oriente Médio, diz presidente do órgão; denúncias podem ser feitas pela população
O aumento no preço dos combustíveis registrado nos últimos dias tem gerado preocupação entre consumidores acreanos. Diante da situação, o Procon Acre informou que está intensificando a fiscalização nos postos para evitar reajustes abusivos e garantir transparência nos valores cobrados.
De acordo com a presidente do órgão, Alana Albuquerque, a alta está relacionada ao cenário internacional, especialmente às tensões e conflitos no Oriente Médio, que têm provocado impacto no mercado global de petróleo e, consequentemente, no preço final pago pelos consumidores.
Segundo ela, a formação do preço do combustível envolve diferentes fatores. “Essa é uma questão bastante complexa pela própria formação do preço do combustível. São quatro fatores que influenciam: o preço de distribuição obrigatório, o etanol obrigatório na mistura, a carga tributária incidente e o custo de revenda”, explicou.
Para reforçar o controle, o Procon atua em parceria com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), por meio de um termo de cooperação que delega ao órgão estadual parte das ações de fiscalização.
Além disso, também há atuação conjunta com o Instituto de Pesos e Medidas do Acre (Ipem), responsável por verificar a qualidade dos produtos e dos serviços oferecidos nos postos.
Entre as medidas adotadas está a fiscalização do cumprimento do chamado decreto da transparência, que determina que os estabelecimentos exibam de forma clara as tabelas com os preços dos combustíveis para que o consumidor possa acompanhar eventuais mudanças.
Penalidades e ações periódicas
Caso seja identificado aumento injustificado, o estabelecimento pode sofrer as sanções previstas na legislação por prática abusiva.
A presidente destacou ainda que operações de fiscalização são realizadas de forma periódica. “Na semana passada realizamos uma operação, mas esse tipo de ação acontece todos os meses justamente para investigar possíveis irregularidades”, afirmou.
Papel da população
Albuquerque também reforçou o papel da população na fiscalização. “Caso o consumidor tenha algum tipo de suspeita de irregularidade, é importante denunciar para que possamos enviar nossa equipe ao local e fazer as verificações necessárias”, orientou.
O Procon-AC disponibiliza canais de atendimento para receber denúncias e orientar os consumidores sobre seus direitos em relação aos reajustes nos combustíveis.
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Idaf realiza força-tarefa e reforça ações de defesa agropecuária em região isolada do Juruá
Uma força-tarefa da equipe de Defesa Sanitária Animal e Vegetal do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) encerrou, no sábado, 14, ações de prospecção e monitoramento da sanidade vegetal, além de atividades voltadas à vigilância da sanidade animal, no município de Marechal Thaumaturgo, no Vale do Juruá.
A iniciativa teve como objetivo ampliar a regularidade das campanhas sanitárias e fortalecer o cadastro agropecuário na região. A ação também incluiu a realização de novos registros de produtores, considerando que o município é de difícil acesso, o que fez com que, durante vários dias, as equipes percorressem comunidades rurais, algumas delas localizadas em áreas isoladas e acessíveis apenas por via fluvial.
O chefe da unidade do Idaf em Marechal Thaumaturgo, Willians Praxedes, destacou a importância da força-tarefa na região. “Essa iniciativa e o apoio que equipes de outras unidades estão dando à nossa cidade demonstram que o Idaf mantém ações permanentes de defesa agropecuária, garantindo a segurança sanitária e o desenvolvimento sustentável, além de evitar a entrada e a disseminação de doenças e pragas em todo o estado”, afirma.
O apoio das equipes é considerado fundamental, especialmente por se tratar de um município que já apresentou índices mais elevados de inadimplência nas campanhas sanitárias e que faz fronteira com o Peru, o que exige maior atenção das ações de vigilância agropecuária. Durante a ação, os técnicos também percorreram comunidades rio acima até a foz do Rio Breu, área de divisa com o país vizinho, reforçando também o papel educativo do instituto por meio da orientação aos produtores, da conscientização sobre a importância da prevenção de doenças e do fortalecimento da vigilância sanitária nas comunidades atendidas.
Ao todo, 96 propriedades foram visitadas e vistoriadas para a realização da prospecção de pragas e doenças como monilíase, moko da bananeira, pragas dos citros e vassoura-de-bruxa da mandioca, além de atividades de educação sanitária voltadas a alunos do ensino fundamental e reunião com a Secretaria Municipal de Agricultura de Marechal Thaumaturgo.
Outras 60 propriedades participaram da busca ativa relacionada à declaração de rebanhos, vacinação contra a brucelose, atualização cadastral, realização de novos cadastros de propriedades e orientação sobre a vacinação contra a raiva dos herbívoros.
De acordo com o médico veterinário do Idaf e chefe da unidade em Senador Guiomard, Fernando Bortoloso, a atuação permanente da defesa agropecuária garante a segurança sanitária da produção rural.
“Somente com essa integração é possível manter a sanidade agropecuária, proteger a produção local e assegurar o crescimento sustentável do setor no estado., por isso a presença das equipes em campo permite orientar os produtores, regularizar a situação sanitária dos rebanhos e garantir que as campanhas de declaração e vacinação sejam cumpridas. Isso é essencial para manter o controle sanitário e proteger a pecuária do estado”, destacou.
Para a engenheira florestal e coordenadora Regional de Defesa Vegetal no Juruá, Ingrid Ribeiro, por meio dessas ações o órgão consegue identificar possíveis focos de pragas e doenças.
“Mais que uma ação pontual, iniciativas como essas mostram que a defesa agropecuária é um trabalho contínuo. Essas atividades de prospecção permitem identificar precocemente possíveis focos de pragas que podem causar grandes prejuízos à produção agrícola. Orientamos os produtores sobre boas práticas de manejo e a importância da vigilância constante nas lavouras”, explicou.
Além dos resultados técnicos, a força-tarefa evidencia o compromisso do governo do Acre em fortalecer a agropecuária de base familiar e ampliar a presença do Estado em áreas mais distantes. A operação permitiu concentrar diversas ações em uma única missão de campo, integrando o planejamento estratégico do Idaf para alcançar áreas de difícil acesso.
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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
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