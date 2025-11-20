Cotidiano
Ação do Novembro Azul aproxima cuidado em saúde de homens na Casa de Saúde Indígena, em Rio Branco
O governo do Acre, por meio das secretarias de Estado de Saúde (Sesacre) e de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), participou nesta quarta-feira, 19, de uma roda de conversa com indígenas acolhidos na Casa de Saúde Indígena (Casai), em Rio Branco.
A atividade foi realizada a convite do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) do Alto Rio Purus, do Ministério da Saúde, e integrou as ações do Novembro Azul, mês de conscientização sobre a saúde do homem.
O coordenador do Núcleo de Saúde do Homem da Sesacre, Johnata Paiva, destacou que a proposta do encontro foi aproximar as equipes de saúde das necessidades dos indígenas. “Realizamos esta ação para promover e prevenir doenças, sempre respeitando as tradições e a realidade dos povos indígenas. A ideia é conversar com os homens sobre autocuidado e cuidados no dia a dia”, explicou.
Para a apoiadora em saúde do Dsei, Caroline Oliveira, o trabalho conjunto fortalece as ações desenvolvidas nos territórios. “Nós atendemos sete povos na região do Purus e do Alto Acre, e a parceria com a Sesacre e com a Secretaria de Direitos Humanos tem sido fundamental. Essa articulação amplia o que conseguimos oferecer e faz muita diferença para as comunidades”, afirmou.
A rotina da Casai também tem favorecido a troca de experiências entre equipes e pacientes. Segundo a chefe da unidade, Maria Aparecida Thomáz, os indígenas acolhidos demonstram interesse em atividades educativas. “Eles gostam de aprender e sempre participam, fazendo perguntas e trocando experiências. Quando voltam para as comunidades, levam as informações para outras pessoas, e isso fortalece muito o trabalho que fazemos aqui. Por isso, buscamos trazer temas novos e parceiros que consigam repassar esse conhecimento de forma acessível”.
Entre os participantes, o indígena Júlio Batista Apurinã, de Pauini, no Amazonas, destacou a relevância das informações repassadas. “É muito importante para nós, homens, participar dessas reuniões voltadas a nossa saúde e nossa vida. Cada encontro traz mais conhecimento para levarmos para nossa comunidade”, afirmou.
CT da Baixada empata com Furacão Senador Guiomard e garante classificação
O CT da Baixada empatou com o Furacão Senador Guiomard por 2 a 2 nesta quarta, 19, no Florestinha, e garantiu uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-13.
Na outra partida da rodada, o Esporte Saúde e Lazer goleou o Flamenguinho por 6 a 1.
Na sexta
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá sequência na sexta, 21, a partir das 15 horas, no Florestinha. O PSG enfrenta o Xavier Maia e o COPMBM joga contra a Chapecoense.
Galvez goleia a Assermurb e é finalista do Campeonato Estadual
O Galvez goleou a Assermurb por 5 a 0 nesta quarta, 19, no Tonicão, e é finalista do Campeonato Estadual Feminino. Aissa(2), Brenda(2) e Mylena Ceará marcaram os gols das Imperatrizes.
Jogo dominado
Galvez e Assermurb realizaram uma partida bem disputada no início, mas a melhor qualidade técnica do Galvez fez a diferença. A Assermurb ainda procurou igualar na disposição, mas na segunda etapa perdeu duas atletas expulsas e acabou ficando uma missão impossível.
Final no sábado
A decisão do Campeonato Estadual Feminino será disputada no sábado, 22, a partir das 16 horas, no Tonicão. O Galvez espera o vencedor do duelo entre Adesg e o Sena Madureira.
Adesg bate o Sena Madureira e vai decidir o título do Estadual
A Adesg bateu o Sena Madureira por 3 a 0 nesta quarta, 19, no Tonicão, e conquistou uma vaga na final do Campeonato Estadual Feminino. Isa, Michele e Bia marcaram os gols das Leoas de Senador Guiomard.
Decidido na 2ª etapa
Adesg foi para o intervalo vencendo o Sena Madureira por 2 a 0, mas a partida foi bem equilibrada. No segundo tempo, o Sena tentou manter o nível. Contudo, Adesg soube aproveitar melhor as oportunidades e marcou mais um para garantir a vaga na decisão.
Final no sábado
Adesg e Galvez decidem o título do Estadual no sábado, 22, às 16 horas, no Tonicão. As duas equipes entram para a final sem vantagem.
