Geral
Ação de inteligência da PCAC leva à prisão de foragida da Justiça do Acre em Rondônia
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de trabalho de inteligência e cooperação interestadual, resultou na prisão de uma mulher foragida da Justiça acreana há 19 anos. A captura foi realizada pela Polícia Civil de Rondônia (PCRO), no distrito de Vila Extrema, em Porto Velho/RO, após o compartilhamento de informações entre as instituições.
A prisão ocorreu na última terça-feira, 6, em cumprimento a mandado expedido pelo Poder Judiciário do Acre em 2006, pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Branco/AC, pela prática de homicídio tentado, previsto no artigo 121, § 2º, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, do Código Penal.
Conforme as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Acre, a foragida, identificada pelas iniciais M.T.C.M.X., tentou matar sua desafeta M.M.O. no ano de 2005, nas dependências da Casa do Índio, localizada na Estrada da Sobral, bairro Sobral, em Rio Branco/AC, utilizando uma arma branca.
O crime foi motivado por ciúmes, uma vez que a vítima mantinha um relacionamento com o ex-companheiro da autora. No dia 13 de outubro de 2005, ao flagrar o casal no local, a autora avançou contra a vítima e desferiu diversos golpes de canivete.
O diretor de Inteligência da PCAC, delegado Nilton Boscaro, destacou que a atuação integrada foi fundamental para o êxito da ação. “A integração entre as Polícias Civis do Brasil é de extrema importância para a investigação criminal, a promoção da justiça criminal e, consequentemente, para a segurança das pessoas”, afirmou.
Fonte: PCAC
Comentários
Geral
Adolescente é apreendido com quase 1 kg de maconha na BR-364 em Sena Madureira
Um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira, 8, durante uma abordagem realizada por uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre, no km 8 da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco.
A ação ocorreu após a Polícia Militar receber informações de que um indivíduo estaria transportando entorpecentes da capital para o município de Sena Madureira. Com base nas características repassadas na denúncia, os militares intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar o suspeito em um veículo de aluguel.
Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente um quilo de uma substância esverdeada, aparentando ser maconha, além da quantia de R$ 52 em dinheiro e um aparelho celular. Todo o material foi apreendido.
De forma espontânea, o adolescente relatou que estaria sendo pressionado por integrantes de uma organização criminosa para buscar a droga como forma de quitar uma dívida relacionada ao consumo de entorpecentes.
O menor foi apreendido e em seguida, ele foi nncaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para as providências cabíveis.
Comentários
Geral
Gladson nomeia nova lista de aprovados em concurso do Instituto Socioeducativo do Acre
O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), assinou o Decreto nº 12.141-P, publicado nesta sexta-feira, 09, que nomeia novos servidores efetivos aprovados no concurso público do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE). As nomeações são resultados do certame homologado em abril de 2023 e atendem à necessidade de reforço no quadro funcional do órgão.
De acordo com o decreto, foram nomeados agentes socioeducativos femininos e masculinos, além de um técnico administrativo e operacional na área de informática, todos para ingresso no padrão e classe inicial das respectivas carreiras. A medida integra o processo administrativo que trata do aproveitamento dos aprovados dentro do prazo de validade do concurso.
Na categoria de agente socioeducativo feminino, foram nomeadas Marineis Cavalcante da Silva Chaouk, Debora Jaiaira Gonçalves da Silva Monteiro, Nadja Rayad da Silva Moreira, Suzana Ribeiro Brandão, Fabiana Silva de Moura e Valéria Maciel de Souza. Já para o cargo de agente socioeducativo masculino, o decreto contempla Andirson Carvalho Vasconcelos, Paulo Silva da Costa, Lushesle Rebouças Furtunato, Rafael Dantas Padrão, Mardson Tavares da Silva, Eduardo dos Santos Silva, Sebastião Acácio Elioterio, Matheus Diógenes Wolter, Wendel Alexandrino de Sousa, Lucas Muniz de Assis, Valber Soares de Oliveira Junior e Antonio Ericles Abreu da Rocha.
Também foi nomeado para o cargo de técnico de informática o candidato Marcus Vinícius Lira Padilla, fortalecendo a área administrativa e operacional do Instituto.
Conforme estabelece o decreto, os nomeados terão o prazo de até 30 dias para apresentar a documentação exigida e realizar a assinatura do termo de posse. O ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.
Comentários
Geral
Deracre entrega nova entrada de Tarauacá nesta sexta-feira
O governador do Acre, Gladson Camelí, a vice-governadora Mailza Assis, ambos do Progressistas e a presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Sula Ximenes, inauguram nesta sexta-feira, 09, a nova entrada de Tarauacá, obra que amplia o acesso ao município e melhora a mobilidade urbana.
Com investimento de R$ 11,4 milhões, a obra liga a Avenida Tancredo Neves à BR-364 e inclui pavimentação, calçadas e ciclovias, garantindo mais segurança para motoristas, pedestres e estudantes que utilizam o acesso diariamente.
Gladson Camelí afirma que a entrega integra as ações do governo voltadas à melhoria da infraestrutura nos municípios. “O governo está investindo para melhorar as condições das cidades e garantir mais mobilidade para a população do interior”, diz.
Mailza Assis destaca que a obra tem impacto direto na vida das famílias. “Investir em mobilidade é melhorar a qualidade de vida da população e contribuir para o desenvolvimento de Tarauacá”, afirma.
Já Sula Ximenes ressalta que a intervenção atende a uma diretriz do governo estadual. “A orientação do governador é executar obras que resolvam demandas da população. Essa nova entrada melhora a organização do tráfego e aumenta a segurança de quem acessa a cidade”.
Você precisa fazer login para comentar.