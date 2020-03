Nos últimos dias, condutores têm sido flagrados em motos com chassis ou placas adulteradas

Ações realizadas na fronteira do Acre nos municípios de Brasiléia e Epitaciolândia, tem tido resultados positivos nos últimos dias. Blitzen realizadas por homens do 5º Batalhão conseguiram evitar que drogas adquiridas no lado boliviano passassem para o lado brasileiro.

Um suspeito foi parado na ponte Wilson Pinheiro neste final de semana, ao ser abordado pela guarnição, foi descoberto que estava portando uma quantidade de maconha e estava comercializando pelo local.

Este foi detido em flagrante delito por comercio ilegal de entorpecentes e foi levado para a delegacia, onde seria ouvido pelo delegado plantonista e o caso seria levado ao judiciário para as medidas cabíveis.

Pouco depois, em ronda pela fronteira um homem foi parado em uma moto com placa boliviana para averiguação de rotina. Foi descoberto no sistema nacional após checar o chassis, que o veículo teria sido roubado na cidade de Acrelândia.

O condutor e a moto forma levados para a delegacia para as medidas previstas na Lei. As ações que vem ocorrendo com ais frequência na fronteira, é uma das medidas realizadas pelo 5º Batalhão com o intuito de coibir e combater a criminalidade.

