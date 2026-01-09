Ação da PCAC resulta na prisão de foragido da Justiça do Acre no Pará após 10 anos

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de trabalho de inteligência e cooperação interestadual, resultou na prisão de um foragido da Justiça acreana há 10 anos. A captura foi realizada pela Polícia Civil do Pará (PCPA), no município de Santa Maria/PA, após o repasse de informações que indicaram o paradeiro do investigado.

A prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira, 8, no bairro Marilândia, durante o cumprimento de mandado judicial por policiais civis do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal, vinculado à PCPA.

O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário do Acre em 2018, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC, em razão da prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Conforme as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Acre, o crime ocorreu no dia 25 de novembro de 2007, por volta das 18h40, em um comércio localizado na Rodovia Transacreana, km 10, Ramal da União, km 35, zona rural de Rio Branco/AC. Na ocasião, dois homens anunciaram o assalto após colocarem um canivete no pescoço da vítima e subtraíram a quantia de R$ 2 mil.

Durante a ação criminosa, a vítima, que tinha 73 anos à época, entrou em luta corporal com os assaltantes e acabou sofrendo lesões no pescoço e no braço. O diretor de Inteligência da PCAC, delegado Nilton César Boscaro, destacou a importância da atuação conjunta. “As Polícias Civis estão trabalhando cada vez mais integradas, com intensa troca de informações para a realização das investigações criminais e cumprimento dos mandados judiciais”, afirmou.