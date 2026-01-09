Conecte-se conosco

Ação da PCAC resulta na prisão de foragido da Justiça do Acre no Pará após 10 anos

Publicado

2 horas atrás

em

Foragido da Justiça do Acre é preso no Pará após troca de informações entre forças policiais. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio de trabalho de inteligência e cooperação interestadual, resultou na prisão de um foragido da Justiça acreana há 10 anos. A captura foi realizada pela Polícia Civil do Pará (PCPA), no município de Santa Maria/PA, após o repasse de informações que indicaram o paradeiro do investigado.

A prisão ocorreu na manhã desta quinta-feira, 8, no bairro Marilândia, durante o cumprimento de mandado judicial por policiais civis do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) de Castanhal, vinculado à PCPA.

O mandado de prisão foi expedido pelo Poder Judiciário do Acre em 2018, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC, em razão da prática do crime de roubo, previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal.

Conforme as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Acre, o crime ocorreu no dia 25 de novembro de 2007, por volta das 18h40, em um comércio localizado na Rodovia Transacreana, km 10, Ramal da União, km 35, zona rural de Rio Branco/AC. Na ocasião, dois homens anunciaram o assalto após colocarem um canivete no pescoço da vítima e subtraíram a quantia de R$ 2 mil.

Durante a ação criminosa, a vítima, que tinha 73 anos à época, entrou em luta corporal com os assaltantes e acabou sofrendo lesões no pescoço e no braço. O diretor de Inteligência da PCAC, delegado Nilton César Boscaro, destacou a importância da atuação conjunta. “As Polícias Civis estão trabalhando cada vez mais integradas, com intensa troca de informações para a realização das investigações criminais e cumprimento dos mandados judiciais”, afirmou.

Fonte: PCAC

Geral

Adolescente é apreendido com quase 1 kg de maconha na BR-364 em Sena Madureira

Publicado

48 minutos atrás

em

9 de janeiro de 2026

Por

Um adolescente de 17 anos foi apreendido por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira, 8, durante uma abordagem realizada por uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre, no km 8 da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco.

A ação ocorreu após a Polícia Militar receber informações de que um indivíduo estaria transportando entorpecentes da capital para o município de Sena Madureira. Com base nas características repassadas na denúncia, os militares intensificaram o patrulhamento e conseguiram localizar o suspeito em um veículo de aluguel.

Durante a abordagem, os policiais encontraram aproximadamente um quilo de uma substância esverdeada, aparentando ser maconha, além da quantia de R$ 52 em dinheiro e um aparelho celular. Todo o material foi apreendido.

De forma espontânea, o adolescente relatou que estaria sendo pressionado por integrantes de uma organização criminosa para buscar a droga como forma de quitar uma dívida relacionada ao consumo de entorpecentes.

O menor foi apreendido e em seguida, ele foi nncaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira para as providências cabíveis.

Geral

Gladson nomeia nova lista de aprovados em concurso do Instituto Socioeducativo do Acre

Publicado

2 horas atrás

em

9 de janeiro de 2026

Por

Foto: Secom/AC

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), assinou o Decreto nº 12.141-P, publicado nesta sexta-feira, 09, que nomeia novos servidores efetivos aprovados no concurso público do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE). As nomeações são resultados do certame homologado em abril de 2023 e atendem à necessidade de reforço no quadro funcional do órgão.

De acordo com o decreto, foram nomeados agentes socioeducativos femininos e masculinos, além de um técnico administrativo e operacional na área de informática, todos para ingresso no padrão e classe inicial das respectivas carreiras. A medida integra o processo administrativo que trata do aproveitamento dos aprovados dentro do prazo de validade do concurso.

Na categoria de agente socioeducativo feminino, foram nomeadas Marineis Cavalcante da Silva Chaouk, Debora Jaiaira Gonçalves da Silva Monteiro, Nadja Rayad da Silva Moreira, Suzana Ribeiro Brandão, Fabiana Silva de Moura e Valéria Maciel de Souza. Já para o cargo de agente socioeducativo masculino, o decreto contempla Andirson Carvalho Vasconcelos, Paulo Silva da Costa, Lushesle Rebouças Furtunato, Rafael Dantas Padrão, Mardson Tavares da Silva, Eduardo dos Santos Silva, Sebastião Acácio Elioterio, Matheus Diógenes Wolter, Wendel Alexandrino de Sousa, Lucas Muniz de Assis, Valber Soares de Oliveira Junior e Antonio Ericles Abreu da Rocha.

Também foi nomeado para o cargo de técnico de informática o candidato Marcus Vinícius Lira Padilla, fortalecendo a área administrativa e operacional do Instituto.

Conforme estabelece o decreto, os nomeados terão o prazo de até 30 dias para apresentar a documentação exigida e realizar a assinatura do termo de posse. O ato entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.

Geral

Deracre entrega nova entrada de Tarauacá nesta sexta-feira

Publicado

2 horas atrás

em

9 de janeiro de 2026

Por

O governador do Acre, Gladson Camelí, a vice-governadora Mailza Assis, ambos do Progressistas e a presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), Sula Ximenes, inauguram nesta sexta-feira, 09, a nova entrada de Tarauacá, obra que amplia o acesso ao município e melhora a mobilidade urbana.

Com investimento de R$ 11,4 milhões, a obra liga a Avenida Tancredo Neves à BR-364 e inclui pavimentação, calçadas e ciclovias, garantindo mais segurança para motoristas, pedestres e estudantes que utilizam o acesso diariamente.

Gladson Camelí afirma que a entrega integra as ações do governo voltadas à melhoria da infraestrutura nos municípios. “O governo está investindo para melhorar as condições das cidades e garantir mais mobilidade para a população do interior”, diz.

Mailza Assis destaca que a obra tem impacto direto na vida das famílias. “Investir em mobilidade é melhorar a qualidade de vida da população e contribuir para o desenvolvimento de Tarauacá”, afirma.

Já Sula Ximenes ressalta que a intervenção atende a uma diretriz do governo estadual. “A orientação do governador é executar obras que resolvam demandas da população. Essa nova entrada melhora a organização do tráfego e aumenta a segurança de quem acessa a cidade”.

