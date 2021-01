Um trabalho conjunto envolvendo Polícia Militar do Acre, PRF e PF, resultou na apreensão de 16 quilos de drogas durante a realização de um barreira policial já nos limites do município de Capixaba, quando um veículo com o condutor, despertaram desconfiança dos policiais.

Segundo foi apurado, um veículo modelo VW/Gol, placas NAS 4D11, que se deslocava da fronteira para a Capital, foi parado para uma averiguação de rotina. O motorista por sua vez, passou a demonstrar nervosismo em excesso durante entrevista realizada pelo patrulheiros da PRF, o que chamou atenção dos policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre e ROTAM (Bope).

Foi quando solicitaram a presença da CPCães, onde foi enviado o cão Dante para realizar uma ‘vistoria’ no veículo. De pronto, acusou o faro para entorpecente em um compartimento, sendo necessário o rompimento do local sendo localizado entorpecentes.

Diante do flagrante, aproximadamente 16kg de drogas, o condutor recebeu voz de prisão em flagrante e algemado. O mesmo foi conduzido para a delegacia da Polícia Federal localizado na cidade de Epitaciolândia, onde irá responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, entre outros delito previsto no Código Penal Brasileiro.

Comentários