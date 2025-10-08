Acampamento Metanoia 2025 promete nova experiência espiritual em Brasiléia

Evento promovido pela Comunidade Obra de Maria chega à quarta edição com o tema “O Raso Não Me Pertence Mais”

A Comunidade Católica Obra de Maria, reconhecida mundialmente por seu carisma missionário e devoção mariana, realiza entre os dias 24, 25 e 26 de outubro, no Santuário São Francisco de Assis, em Brasiléia (Km 4), mais uma edição do Acampamento Metanoia. O evento, que chega à sua quarta edição em 2025, traz como tema “O Raso Não Me Pertence Mais”, e tem como objetivo proporcionar aos participantes um profundo encontro com Deus, marcado por momentos de oração, louvor e partilha.

Uma comunidade com alcance internacional

Fundada em 1990, a Obra de Maria nasceu após uma experiência espiritual vivida por Gilberto Gomes Barbosa e Maria Salomé, que inspirados pelo Evangelho de João 19:27 – “Filho, eis aí a tua mãe” – decidiram criar uma comunidade de fiéis dedicada à evangelização e ao serviço à Igreja.

Hoje, a comunidade reúne mais de 4,2 mil missionários e voluntários atuando em 38 países e 101 dioceses pelo mundo. Além das atividades religiosas, mantém projetos sociais como creches, escolas, cursos profissionalizantes, acolhimento de dependentes químicos, assistência a refugiados e trabalhos culturais e artísticos.

Metanoia: um movimento de fé que cresce

Criado em 2022, o Acampamento Metanoia nasceu do desejo dos missionários da Obra de Maria em Brasiléia de promover um espaço de conversão e renovação espiritual, especialmente voltado aos jovens. A primeira edição reuniu dezenas de participantes sob o tema “Jovens, se fores aquilo que Deus quer, tocareis fogo no mundo”, gerando grande repercussão na região.

O sucesso da iniciativa levou à segunda edição, em 2023, com o tema “Já começou o tempo da graça do Senhor”, reunindo 130 jovens e consolidando o evento como um marco de fé e avivamento espiritual.

Já em 2024, a terceira edição, intitulada “Santos ou Nada”, ampliou ainda mais o público, alcançando 250 participantes.

Expectativa para 2025

A quarta edição promete repetir o êxito das anteriores, com uma programação intensa de três dias, iniciando às 16h do dia 24 de outubro. As inscrições estão sendo realizadas de forma online, por meio de formulário disponível no Google Forms, com taxas que variam conforme o lote.

O evento reforça a missão da Obra de Maria: evangelizar com alegria e fazer Jesus acontecer no coração das pessoas, fortalecendo a fé e a união entre os fiéis.

👉 Link de inscrição: https://forms.gle/RwV1ZE71qeeNJWeL9

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários