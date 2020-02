No próximo dia 15, a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) organiza o ‘Dia D’ da ação. A ideia é fazer um grande chamamento para a campanha e imunizar o maior número possível do público-alvo.

Do total que deve tomar a vacina, o maior número se encontra na capital acreana, Rio Branco. O segundo maior público está em Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre. Mais de 420 pessoas devem tomar a vacina no município.