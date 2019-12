No início de novembro, o Ministério da Saúde já tinha anunciado que o Acre tinha vacinado apenas 81,98% das crianças com idade de seis meses e menores de cinco anos.

No dia 18 de novembro, a Saúde iniciou a segunda fase da campanha para imunizar jovens e adultos entre 20 a 29 anos. A etapa se encerrou no último dia 30.

Ao G1, o Núcleo do Programa Estadual de Imunização informou que os dados do Ministério da Saúde, divulgados nesta sexta, não incluem alguns municípios do Acre. Isso porque, segundo a gerência, 13 cidades acreanas não conseguiram enviar a produção do mês.