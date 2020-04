Uma mulher com todos os sintomas de Covid-19 foi atendida na UPA da Sobral e, em seguida, orientada a procurar a UPA do Segundo Distrito.

Detalhe: não houve a preocupação sobre como esta paciente deveria se deslocar até o outro lado da cidade para evitar possível infecção a outras pessoas (em caso de Coronavírus). A paciente, com saúde visivelmente debilitada, foi diagnosticada com tosse, falta de ar e febre.

Ela tomou o ônibus da linha Sobral, uma das mais tumultuadas da cidade e, no ônibus lotado, conseguiu chegar, sozinha, até o Terminal Urbano. Ao deixar o coletivo, a mulher deitou no chão, passando mal. Os usuários se afastaram. Policiais fizeram o que a UPA da Sobral devia ter feito: chamou a ambulância do Samu destinada a pacientes com sintomas de Coronavísruas, e a mulher, somente então, foi levada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O local onde a mulher caiu foi lavado com hipoclorito de sódio.

O prontuário que publicamos acima, assinado pela médica Cibele Cristina, diz que a paciente deu entrada na unidade de pronto atendimento nas seguintes condições:

Paciente de 32 anos, dispnéia (respiração dificultada, rápida e curta), dor torácica, vomitou 4 vezes, febre há 2 dias (48 horas), gripe, fosse e coriza;

Vomitou 2x na sala;

Tomou plasil intra muscular as 08:32;

Pressão arterial 118×68;

Temperatura 36,6;

Saturação: 99%;

Frequência cardíaca: 84 batimentos por minuto;

Saturação indica que ela respira bem;

Temperatura normal, até 37° está bem;

Batimentos também estão normal.

