Abril tem o dobro de chuvas e Rio Branco encerra mês com 86,9% acima da média

O mês de abril foi marcado por chuvas muito acima do esperado em Rio Branco, segundo o meteorologista Davi Friale. Ao longo dos 30 dias, a capital acreana acumulou 381,8 milímetros de chuva, o que representa um volume 86,9% maior do que a média histórica do mês, que é de 204,3 mm.

De acordo com o relatório publicado, choveu em pelo menos 14 dias do mês, com registros iguais ou superiores a 1 mm. O comportamento do tempo segue o padrão observado desde fevereiro, quando as chuvas passaram a ficar mais intensas na região Norte, especialmente no Acre.

As temperaturas também oscilaram ao longo do mês. A menor registrada em Rio Branco foi de 21,0ºC, no dia 7 de abril. No estado, o menor valor foi anotado em Epitaciolândia, com 20,1ºC no mesmo dia. Já o calor mais intenso na capital ocorreu no dia 18, quando os termômetros chegaram a 33,5ºC. Em Tarauacá, a temperatura mais alta do mês foi de 35,6ºC, no dia 8.

O excesso de chuvas tem colaborado para aliviar os efeitos da seca fraca que ainda atinge parte do Acre, conforme monitoramento da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários