Abras apoia imposto zero e pede desoneração da cesta básica

O Rio Branco enfrenta o Plácido de Castro neste domingo, 9, a partir das 15 horas, na Arena da Floresta, e uma vitória mantém a equipe na primeira divisão na temporada de 2026. O Estrelão soma 3 pontos e o Plácido de Castro tem -1.

Vai marcar forte

Tinho Damasceno montou o Rio Branco com o objetivo de marcar forte e também apostar nas jogadas pelos lados. Contudo, o treinador deixou para confirmar os titulares somente na Arena da Floresta.

Vai jogar?

O Plácido de Castro perdeu 3 pontos no julgamento realizado na sexta, 7, na Comissão Disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) por ter utilizado o lateral Toti de maneira irregular na estreia do Estadual. Após sessão realizada no TJD, dirigentes do Tigre chegaram a declarar a respeito de uma possível desistência da competição.

Trio de arbitragem

Fábio Santos apita Rio Branco e Plácido de Castro. Roseane Amorim e Divanilson Martins irão trabalhar como auxiliares.

