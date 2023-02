Abono salarial PIS/Pasep de até R$ 1.302 já pode ser consultado

Argentino marca três vezes na vitória no estádio do Maracanã

Comandado pelo artilheiro argentino Germán Cano, o Fluminense retomou o caminho das vitórias na Taça Guanabara do Campeonato Carioca. Jogando neste domingo (5) no estádio do Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras derrotou o Audax por 3 a 0, em partida que teve transmissão da Rádio Nacional.

Depois de conquistar os três pontos na partida da 7ª rodada da competição, a equipe comandada por Fernando Diniz permanece na 4ª posição da classificação, agora com 13 pontos. Já o time de Angra dos Reis caiu para a 8ª posição com seis pontos após o revés.

Após três rodadas sem vitórias (duas derrotas e um empate) nas quais não apresentou um bom futebol, o Fluminense sabia que era fundamental triunfar neste domingo no Maracanã para manter as chances de classificação para a próxima fase da competição.

Com um elenco mais qualificado tecnicamente, o time das Laranjeiras não teve dificuldades de se impor no primeiro tempo. E o gol não demorou a sair, e veio dos pés do principal jogador de ataque do Flu. Aos 8 minutos, Keno tocou para Cano, que, da intermediária, acertou um belo chute no ângulo do gol defendido por Leandro.

Melhor na partida, a equipe das Laranjeiras chegou ao segundo aos 38 minutos, novamente graças ao faro de gol do artilheiro argentino, que aproveitou defesa parcial do goleiro adversário para escorar para o fundo da rede.

Já nos acréscimos Cano voltou a deixar sua marca. Arias levantou a bola na área, Giovanni escorou de cabeça e o argentino bateu de primeira para dar números finais ao marcador.

Com o objetivo de melhorar sua posição na classificação, o Fluminense tem como próximo compromisso o clássico com o Vasco a partir das 18h (horário de Brasília) do domingo (12) no Maracanã.

Goleada alvinegra

O domingo também foi de comemoração para a torcida do Botafogo, que goleou o Boavista por 4 a 0 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com gols de Patrick de Paula, Victor Sá e Tiquinho Soares (dois) o Alvinegro venceu para assumir a vice-liderança com 13 pontos (um a menos do que o líder Flamengo).

