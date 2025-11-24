ABMAC fecha participação no Campeonato Brasileiro na 4ª posição no 45+

A equipe da Associação de Basquete Master do Acre (ABMAC) terminou o Campeonato Brasileiro Masters disputado em Maceió, Alagoas, na última semana, na 4ª colocação. Depois de vencer as seleções de Pernambuco, Rio Grande do Sul e Alagoas na primeira fase, a ABMAC caiu na semifinal para o Mato Grosso(tricampeão) e foi derrotada por Minas Gerais na disputa do 3º lugar.

Na disputa do torneio 40+, a ABMAC foi eliminada na fase de classificação com derrotas para São Paulo(campeão). Minas Gerais e Distrito Federal.

“Disputamos um Brasileiro de excelente nível nas duas categorias. Com a equipe de 45 ficou a sensação de poder ir mais longe após a grande primeira fase. Vamos seguir com os treinamentos e começar a pensar nos eventos da temporada de 2026”, disse o presidente da ABMAC, Alberdan Lopes (Dão).

