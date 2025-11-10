Acre
Abin alerta: facção TCP (Terceiro Comando Puro), avança no Acre e disputa território com Comando Vermelho
Relatório da agência de inteligência apresentado no Senado mostra que Terceiro Comando Puro já atua em 10 estados e oferece armas, drogas e abrigo para recrutar membros
Um relatório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) divulgado durante audiência no Senado Federal revela que uma nova organização criminosa está ganhando espaço no Acre. O Terceiro Comando Puro (TCP), que já atua em nove estados além do Rio de Janeiro – incluindo Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará, Amapá, Acre e Mato Grosso do Sul -, passa a disputar territórios diretamente com o Comando Vermelho no estado.
De acordo com a Abin, o TCP vem oferecendo estrutura semelhante à do CV para recrutar membros, incluindo fornecimento de armas e drogas, além de abrigo em comunidades sob seu domínio. A expansão da facção representa uma mudança significativa no cenário do crime organizado no Acre, tradicionalmente dominado pelo Comando Vermelho, e acende um alerta sobre a crescente capilarização das organizações criminosas na região norte do país.
Um dos fundadores da facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro), considerado um dos criminosos mais procurados do Acre, foi capturado no Morro da Serrinha, no Rio de Janeiro, em julho, durante uma operação da Polícia Militar. O criminoso, conhecido pelo apelido de “Arrascaeta”, era peça-chave na expansão da organização no estado acreano.
A prisão ocorre no momento em que a Abin alertava sobre a crescente atuação do TCP no Acre, onde a facção disputa território com o Comando Vermelho. A captura de “Arrascaeta” representou um duro golpe na estrutura da organização, que vem recrutando membros oferecendo estrutura de fornecimento de armas, drogas e abrigo em comunidades sob seu domínio, conforme revelado em relatório recente da agência de inteligência apresentado no Senado Federal.
Arrascaeta é acusado de envolvimento direto em vários assassinatos, sendo considerado de altíssima periculosidade. O criminoso foi encontrado durante uma operação policial na comunidade do Morro da Serrinha.
No momento da abordagem, Arrascaeta tentou fugir pela Avenida Brasil, onde foi abordado por militares e forneceu um nome falso para enganar os agentes. Laurisley Fideles Mariano, nome oficial de Arrascaeta, foi levado para o 21º Departamento de Polícia de Bonsucesso.
As autoridades cariocas entraram em contato com a Polícia Civil do Acre para confirmar a identidade do criminoso. Segundo as investigações, Laurisley era comparsa de Jeremias Lima de Souza, assassinado em dezembro de 2024 em Rio Branco (AC).
Comentários
Acre
Governadora em exercício, Mailza Assis entrega próteses e órteses na Oficina Ortopédica do Into
Com objetivo de promover autonomia, independência e qualidade de vida às pessoas com deficiência, a governadora do Acre em exercício, Mailza Assis, entregou novas próteses e órteses nesta segunda-feira, 10, na Oficina Ortopédica, localizada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into) e vinculada à Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo (Fundhacre) em Rio Branco.
Na ocasião, foram entregues dispositivos como órtese tipo Dennis Brown, palmilhas especiais, saltos compensatórios, órteses suropodálicas e de punho e polegar, e próteses exoesqueléticas transtibiais a dez pacientes atendidos, conforme avaliação especializada e prescrição clínica individualizada.
A governadora em exercício, que também visitou dependências da unidade de saúde, destacou que a entrega reforça o compromisso do estado. “É fruto de muito esforço, também de um compromisso, por meio da nossa gestão no Into, de providenciar que o atendimento fosse rápido e eficiente a esses pacientes. Vamos trabalhar incansavelmente para que esse serviço não pare, para que seja sempre com qualidade e que não faltem os insumos para que todas as pessoas do nosso estado que precisam desse atendimento recebam”, afirmou.
Elias Menezes, de 6 anos, representou os pacientes, ao receber uma órtese para extensão de punho e polegar direito e órtese suropodálica sem articulação bilateral, colocados em sua mão e pés por Mailza. Outros dez pacientes também fazem parte do grupo que receberão dispositivos, de acordo com sua necessidade clínica.
Elciane Fernandes, mãe de Elias, afirma que as órteses vão auxiliar a criança no tratamento: “Vai melhorar muito, porque vai ajudar a manter o pé dele no lugar, para não entortar e atrofiar mais”.
Os pacientes que receberam dispositivos são atendidos pela Fundhacre e apresentam algum grau de limitação funcional ou deficiência física decorrente de patologias congênitas, adquiridas, traumáticas, neurológicas ou ortopédicas que necessitam de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção (OPMs).
A presidente da Fundhacre, Sóron Steiner, ressaltou a importância da ação: “A Oficina Ortopédica, através da Fundhacre, junto ao serviço de reabilitação e fisioterapia, vai trazer a celeridade. Além da entrega dos insumos e da nova ambiência, a concretização de tudo isso, com a entrega das órteses, tem intuito de devolver a dignidade da pessoa humana”.
A secretária adjunta de Administração e Finanças da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), Andréa Pelatti, afirmou que a entrega é fruto de um esforço conjunto. “Neste momento passa um monte de emoções na cabeça, porque quem está no processo administrativo sabe o que foi para chegar até aqui. Isso mostra o comprometimento de toda a equipe, para servir aos pacientes. O nosso principal objetivo é sempre [beneficiar] os pacientes que vão receber essas órteses e próteses. Para nós, é muito gratificante estar aqui hoje”, disse.
A entrega amplia o acesso dos pacientes às próteses, órteses, calçados ortopédicos e palmilhas, fortalecendo a Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) no SUS, bem como reduz o tempo de espera dos pacientes que necessitam de dispositivos assistivos e garante atenção integral e contínua, desde a avaliação, até a prescrição e entrega, além de evitar agravamentos, complicações clínicas e possíveis internações futuras.
Comentários
Acre
Advogada é presa ao tentar entrar com quase um quilo de droga no presídio de Rio Branco
A advogada Mariana Oliveira, pós-graduada em Direito Penal, foi presa em flagrante na manhã desta segunda-feira (10) ao tentar entrar com mais de 800g de drogas no Complexo Penitenciário de Rio Branco. A profissional havia recebido a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em abril deste ano.
De acordo com informações do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN), os policiais penais de plantão notaram uma atitude suspeita da advogada no momento em que ela tentava acessar a unidade. Mariana foi orientada a passar pelo aparelho body scanner, mas antes de fazê-lo, deixou a bolsa em um guarda-volumes reservado para advogados, seguindo depois para o equipamento.
Após o atendimento ao cliente, a advogada retornou para retirar seus pertences, momento em que um dos chefes de equipe percebeu um invólucro visível na bolsa entreaberta. Questionada se transportava drogas, ela confirmou.
Segundo o relatório do IAPEN, Mariana foi conduzida a uma sala reservada, onde duas policiais penais presenciaram a retirada de dez pacotes de uma substância aparentando ser maconha, escondidos na bolsa e dentro do sutiã.
A Direção Operacional do IAPEN comunicou imediatamente a presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB/AC, que acompanhou o desenrolar da ocorrência. A advogada foi encaminhada à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde permanece à disposição da Justiça.
A OAB/AC ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. A instituição deve instaurar um processo disciplinar para apurar a conduta da advogada, que pode resultar em suspensão ou cassação da inscrição profissional, caso as acusações sejam confirmadas.
Comentários
Acre
Municípios do Acre receberam R$ 52,9 milhões de repasses estaduais em outubro; veja valor por cidade
Capital ficou com R$ 23,5 milhões do total distribuído; Fundeb, ICMS e IPVA compõem repasses obrigatórios do estado aos municípios
Os municípios do Acre receberam R$ 52.929.036,88 em repasses do governo estadual no mês de outubro de 2025, conforme demonstrativo publicado pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (10). Do total distribuído, R$ 9.556.574,75 correspondem ao Fundeb, R$ 38.226.325,10 ao ICMS e R$ 5.146.137,03 ao IPVA.
A capital Rio Branco foi o município mais beneficiado, somando R$ 23.548.206,15 – sendo R$ 4.074.818,99 do Fundeb, R$ 16.299.287,05 de ICMS e R$ 3.174.100,11 de IPVA. Os repasses mensais são determinados pela Lei Complementar nº 63/1990, que estabelece a publicação regular das parcelas do produto da arrecadação de impostos estaduais e transferências pertencentes aos municípios acreanos.
Composição dos repasses
- Fundeb: R$ 9.556.574,75
- ICMS: R$ 38.226.325,10
- IPVA: R$ 5.146.137,03
Distribuição por município
Rio Branco: R$ 23.548.206,15
Fundeb: R$ 4.074.818,99
ICMS: R$ 16.299.287,05
IPVA: R$ 3.174.100,11
Os repasses mensais são vitais para a manutenção dos serviços públicos municipais, representando parte significativa do orçamento das prefeituras acreanas, especialmente nos menores municípios com menor capacidade de arrecadação própria.
Você precisa fazer login para comentar.