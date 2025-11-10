Abin alerta: facção TCP (Terceiro Comando Puro), avança no Acre e disputa território com Comando Vermelho

Relatório da agência de inteligência apresentado no Senado mostra que Terceiro Comando Puro já atua em 10 estados e oferece armas, drogas e abrigo para recrutar membros

Um relatório da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) divulgado durante audiência no Senado Federal revela que uma nova organização criminosa está ganhando espaço no Acre. O Terceiro Comando Puro (TCP), que já atua em nove estados além do Rio de Janeiro – incluindo Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Ceará, Amapá, Acre e Mato Grosso do Sul -, passa a disputar territórios diretamente com o Comando Vermelho no estado.

De acordo com a Abin, o TCP vem oferecendo estrutura semelhante à do CV para recrutar membros, incluindo fornecimento de armas e drogas, além de abrigo em comunidades sob seu domínio. A expansão da facção representa uma mudança significativa no cenário do crime organizado no Acre, tradicionalmente dominado pelo Comando Vermelho, e acende um alerta sobre a crescente capilarização das organizações criminosas na região norte do país.

Um dos fundadores da facção criminosa TCP (Terceiro Comando Puro), considerado um dos criminosos mais procurados do Acre, foi capturado no Morro da Serrinha, no Rio de Janeiro, em julho, durante uma operação da Polícia Militar. O criminoso, conhecido pelo apelido de “Arrascaeta”, era peça-chave na expansão da organização no estado acreano.

A prisão ocorre no momento em que a Abin alertava sobre a crescente atuação do TCP no Acre, onde a facção disputa território com o Comando Vermelho. A captura de “Arrascaeta” representou um duro golpe na estrutura da organização, que vem recrutando membros oferecendo estrutura de fornecimento de armas, drogas e abrigo em comunidades sob seu domínio, conforme revelado em relatório recente da agência de inteligência apresentado no Senado Federal.

Arrascaeta é acusado de envolvimento direto em vários assassinatos, sendo considerado de altíssima periculosidade. O criminoso foi encontrado durante uma operação policial na comunidade do Morro da Serrinha.

No momento da abordagem, Arrascaeta tentou fugir pela Avenida Brasil, onde foi abordado por militares e forneceu um nome falso para enganar os agentes. Laurisley Fideles Mariano, nome oficial de Arrascaeta, foi levado para o 21º Departamento de Polícia de Bonsucesso.

As autoridades cariocas entraram em contato com a Polícia Civil do Acre para confirmar a identidade do criminoso. Segundo as investigações, Laurisley era comparsa de Jeremias Lima de Souza, assassinado em dezembro de 2024 em Rio Branco (AC).

