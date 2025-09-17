Abertura do Campeonato de Futebol NSL tem shows e escolha de musas nesta quarta

Cerca de 64 times disputam o Campeonato de Futebol da Superliga Acreana NSL, com abertura nesta quarta-feira, 17, a partir das 18h, no Arena da Floresta, em Rio Branco.

O evento terá escolha da Musa e Miss Simpatia Superliga, shows da cantora acreana Priscila Flor e do dj Pedrinho Moura, o Anão do Pânico.

Na ocasião, as 18h, Red Bull e Bombeiro Hidráulico disputam o primeiro e o segundo lugar da edição de 2024. Já o duelo pelo terceiro, fica entre Borússia e Adalberto Aragão a partir das 20h30.

O campeão da Copa NSL 2025 será decidido no estilo mata-mata. O time que perder, tá fora da competição, e o que ganha avança para a próxima fase.

Times confirmados com suas musas para 15ª edição:

1 Borussia

2 Croácia

3 Cristal Palace

4 Sena Madureira Futebol Club

5 Londrina

6 Cruzeiro do Custódio

7 Iluminados Futebol Clube

8 Roma do Airton Sena

9 Maap

10 Unidos do Amapá

11 Meninos da Vila Porto Acre

12 Fiorentina Futebol Clube

13 Bombeiro hidráulico

14 Motinha Futebol Clube

15 Cabreúva

16 Unidos da Torre Futebol Clube

17 Unidos da Fé

18 Atlético Vila Real

19 Amigos do Rui Lino

20 Apolonio Sales

21 Atlanta Futebol Club

22 PSG Montanhês

23 Red Bul J

24 Força Jovem

25 Amigos do Aragão

26 Inter de Miami

27 Panela Futebol Clube

28 Aeroporto Futebol Clube

29 OCS

30 Chapecoense Futebol Clube

31 Inter Miami Acre

32 Coliseu Futebol Clube

33 Red Bull

34 Amigos do Elias

35 Sevilha

36 União Católica

37 Amigos do M7

38 Torrão Futebol Clube

39 Amigos do Adailton

40 Chelsea

41 Lendários

42 Rio Branco sub-20

43 Bolonha

44 Granada Futebol Clube

45 Estação Vip

46 DC Lima Futebol Clube

47 Udinese

48 Curitiba

49 Sena Madureira 2

50 Atletico Aragão Futebol Clube

51 Amigos JJ Futebol Clube

52 Wolvis Futebol Club

53 Guerreiros da Fé

54 Juventude Bujari

55 Red Bull Bujari

56 10 Na Bola

57 Milan AC

58 Heróis Futebol Clube

59 Good Futebol Club

60 Curinga Futebol Club

61 Parma

62 Chape

63 Bayer B

64 SPFC

