Abertura de novas empresas cresce 42% no Acre em 2022

A justiça do Acre manteve as penas de Ronismar de Souza Nascimento e Marcos Nascimento Costa, condenados por sequestrar conselheiros tutelares, roubar a caminhonete da instituição e executar um rival.

A decisão foi da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, após julgar um recurso apresentado pela defesa dos réus. Na apelação criminal, a defesa Ronismar e Marcos do Nascimento, pediu a redução da pena. Mas a relatora do processo, Desembargadora Denise Castelo Bonfim, negou o pedido e confirmou a sentença da juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri Luana Campos.

Ronismar de Souza foi sentenciado a 14 anos de prisão e Marcos do Nascimento a 16 anos. A sessão, que condenou os réus por homicídio qualificado, roubo e por integrar organização criminosa, foi realizada em 14 de setembro do ano passado. O terceiro envolvido, Mário Henrique Soares da Silva, o “Arcanjo”, recebeu pena de 16 anos e 6 meses de prisão em regime fechado.

O CASO

Consta na denúncia do Ministério Público do Acre (MPAC) que na tarde de 2 de junho de 2021, no Conjunto Ilson Ribeiro, criminosos renderam três membros do Conselho Tutelar de Rio Branco. As vítimas foram levadas para dentro de uma residência e ficaram na mira de uma arma.

Durante a ação, o bando roubou a caminhonete da instituição. O veículo foi utilizado para a execução de Leonardo Lima de Souza. Leonardo trafegava pela Rua Baguari, no Bairro Taquari, quando foi alvejado pelo menos cinco meses. Ao retornar para o Conjunto Ilson Ribeiro, três dos envolvidos foram presos pela Polícia Militar (PMAC). A defesa do terceiro envolvido no crime não recorreu da sentença.

