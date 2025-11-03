ABDI e Ifac lançam hub de inovação para fortalecer bioeconomia e cadeias produtivas do Acre

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Federal do Acre (Ifac) lançam, nesta quarta-feira (05.11), o Aquiry InovaHub, um centro de inovação voltado para geração de negócios, qualificação técnica e fortalecimento das cadeias produtivas locais. O evento será realizado às 14h, no campus Rio Branco.

Com investimento de R$ 3,7 milhões, sendo R$ 3,2 milhões da ABDI e R$ 564 mil de contrapartida econômica do Ifac, o Aquiry InovaHub será implantado na unidade do Ifac localizada no bairro Xavier Maia e terá potencial de atender outros municípios do estado. O projeto terá gestão administrativa e financeira da Fundação de Educação, Tecnologia e Cultura da Paraíba (Funetec-PB).

A iniciativa visa fortalecer as cadeias produtivas locais – com foco inicial no café – promovendo inovação, sustentabilidade e geração de negócios.

O Hub integrará estruturas já existentes no Ifac, como o Laboratório Maker e a Incubac, a única incubadora de empresas em operação no Acre, consolidando o primeiro Centro de Inovação de Rio Branco.

Segundo a diretora de Economia Sustentável e Industrialização da ABDI, Perpétua Almeida, o investimento reforça a estratégia nacional de desenvolvimento sustentável.

“O Aquiry InovaHub é a materialização da Nova Indústria Brasil. Este investimento de mais de R$ 3 milhões dá continuidade ao trabalho que a ABDI já desenvolve no Acre para fortalecer a cadeia do café, desde o apoio a cooperativas até a promoção da qualidade do produto. Agora, com o Hub, vamos acelerar a transformação digital e a inovação, agregando tecnologia e mais valor à produção local. Nosso objetivo é fortalecer a bioeconomia e posicionar o Acre como um pólo de competitividade e desenvolvimento sustentável”, destacou Perpétua Almeida.

Para o reitor do Ifac, Fábio Storch, a inauguração do centro de inovação reforça o compromisso da instituição com a sociedade, garantindo ciência, tecnologia, qualificação técnica e novas oportunidades.

O espaço contará com laboratório modernizado, salas de treinamento, arena de inovação, coworking e estúdio de videocast. O projeto também prevê cursos, hackathons, desafios de ideias e bolsas de estímulo à inovação para pesquisadores e extensionistas.

