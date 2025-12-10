Abate de bovinos no terceiro trimestre de 2025 foi recorde

Os dados são os resultados completos das Estatísticas da Produção Pecuária para o 3º trimestre de 2025, divulgadas nesta quarta (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

No 3° trimestre de 2025 (julho, agosto e setembro) foram abatidas 11,28 milhões de cabeças de bovinos, uma alta de 7,4% em comparação ao 3° trimestre de 2024 e incremento de 7,1% frente ao registrado no trimestre imediatamente anterior.

O abate de 15,81 milhões de cabeças de suínos teve alta de 5,3% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 4,8% na comparação com o 2° trimestre de 2025. Já o abate de 1,69 bilhão de cabeças de frangos representou acréscimo de 2,9% comparado ao mesmo período de 2024 e aumento de 3,0% na comparação com o 2° trimestre de 2025.

Cada uma das espécies (bovinos, suínos e frangos) alcançou recorde, registrando o maior abate formal da série histórica neste terceiro trimestre. Os dados são os resultados completos das Estatísticas da Produção Pecuária para o 3º trimestre de 2025, divulgadas nesta quarta (10) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“Esse cenário reflete uma combinação de fatores que estimularam investimentos e otimizaram a produção pecuária. Entre eles, destacam-se a forte demanda interna e externa das carnes bovina, suína e de frango, a influência positiva de uma boa safra de grãos que impactou diretamente a redução dos custos de produção, e as rigorosas medidas sanitárias implementadas no país”, destacou a gerente de Pecuária, Angela Lordão.

A produção de 2,97 milhões de toneladas de carcaças bovinas, no 3º trimestre de 2025, consistiu em um incremento de 6,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e de 11,2% em relação ao apurado no 2º trimestre de 2025.

“No segmento da carne bovina, as exportações atingiram recorde, mesmo diante da aplicação de tarifas pelos EUA no período, que até o segundo trimestre se mantinha como nosso segundo maior comprador, atrás apenas da China”, destacou a gerente de Pecuária, Angela Lordão.

Abate de suínos

O abate de suínos somou 15,81 milhões de cabeças no 3° trimestre de 2025, representando um aumento de 5,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e incremento de 4,8% em comparação ao 2° trimestre de 2025. O peso acumulado das carcaças registrou 1,49 milhão de toneladas no 3º trimestre de 2025, aumento de 6,1% em relação ao 3º trimestre de 2024 e de 4,8% em comparação com o trimestre imediatamente anterior.

De acordo com Angela Lordão, “as exportações de carne suína também atingiram patamares inéditos tanto em volume quanto em faturamento, com as Filipinas como principal destino. Internamente, cortes mais acessíveis e práticos têm aumentado o consumo”.

Frangos

No 3º trimestre de 2025, foram abatidas 1,69 bilhão de cabeças de frango. Esse resultado foi 2,9% superior ao obtido no trimestre equivalente do ano anterior e 3,0% maior do que o verificado no 2º trimestre de 2025.

O peso acumulado das carcaças foi de 3,60 milhões de toneladas no 3º trimestre de 2025. Esse total representa acréscimos de 3,1% em relação ao 3º trimestre de 2024 e de 1,1% frente ao trimestre imediatamente anterior. “A rápida retomada do status de livre de influenza aviária foi muito importante para a avicultura nacional, garantindo o acesso da carne de frango brasileira aos mercados internacionais”, ressalta a gerente de pecuária.

Leite

A aquisição de leite cru feita pelos estabelecimentos que atuam sob algum tipo de inspeção sanitária (federal, estadual ou municipal) no 3º trimestre de 2025, foi de 7,01 bilhões de litros. O valor correspondeu a um acréscimo de 10,2% em comparação ao volume registrado no 3º trimestre de 2024 e aumento de 7,9% em comparação ao obtido no trimestre imediatamente anterior.

“No setor lácteo, a aquisição de leite cru pelas indústrias também apresentou o maior registro da série histórica. Este aumento na produção é fruto de maiores investimentos realizados na atividade nos últimos períodos, devido à melhor margem, e de condições climáticas mais favoráveis. Contudo, o cenário de maior produção interna somado a importações elevadas, não foi acompanhado na mesma intensidade pela demanda, resultando em queda no preço pago ao produtor pelo leite cru desde abril.

Na média do 3° trimestre, o preço médio foi de R$ 2,57, valor 8,2% menor do que o praticado no trimestre equivalente do ano anterior e 6,6% inferior em comparação ao preço médio do segundo trimestre de 2025”, explicou Angela Lordão.

Os curtumes investigados pela Pesquisa Trimestral do Couro – aqueles que efetuam curtimento de pelo menos 5 000 unidades inteiras de couro cru bovino por ano – declararam ter recebido 11,42 milhões de peças inteiras de couro cru bovino no 3º trimestre de 2025. Essa quantidade representa um acréscimo de 8,2% em comparação à registrada no 3º trimestre de 2024 e aumento de 6,2% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Produção de ovos

A produção de ovos de galinha foi de 1,24 bilhão de dúzias no 3º trimestre de 2025. O resultado representou um incremento de 2,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e queda de 0,5% em comparação ao 2º trimestre de 2025.

O IBGE realiza trimestralmente as pesquisas estatísticas oficiais da conjuntura agropecuária, sendo elas a Pesquisa Trimestral do Abate de Animais, a Pesquisa Trimestral do Leite, a Pesquisa Trimestral do Couro e a Produção de Ovos de Galinha.

A fim de atender solicitações de usuários para acesso mais rápido às informações da conjuntura agropecuária, o IBGE passou a divulgar os primeiros resultados dessas pesquisas a partir do 1º trimestre de 2018. Eles estarão disponíveis cerca de um mês antes da divulgação geral dos dados no periódico Indicadores IBGE: Estatística da Produção Pecuária.

Os dados podem ser consultados no Sidra. A próxima divulgação dos resultados completos, relativos ao 4º trimestre de 2025, será no dia 18 de março de 2026.

