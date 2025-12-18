Conecte-se conosco

Acre

Abastecimento de água é suspenso em Brasileia para troca de equipamento

Publicado

2 horas atrás

em

Foto: Rio Acre em Brasiléia I Defesa Civil de Brasiléia/divulgação

O abastecimento de água em Brasileia foi interrompido de forma programada a partir das 7h30 desta quinta-feira, 18, para a realização da troca do flutuante do sistema de captação no Rio Acre. A informação foi divulgada pelo Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre).

Segundo o órgão, a intervenção tem como objetivo reforçar a segurança do equipamento diante da cheia do rio. Por se tratar de um serviço de alta complexidade, agravado pelas atuais condições climáticas, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos somente na sexta-feira, dia 19, às 10h.

Após a finalização do serviço, o fornecimento de água será retomado de forma gradual em todo o município.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Acre

Rio Acre sobe quase três metros em 24 horas em Rio Branco após chuvas intensas

Publicado

2 horas atrás

em

18 de dezembro de 2025

Por

Mesmo com elevação expressiva, nível do rio permanece abaixo das cotas de alerta e transbordo, segundo a Defesa Civil

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

O nível do rio Acre em Rio Branco registrou uma elevação de quase três metros nas últimas 24 horas, reflexo direto do grande volume de chuvas que atingiu a capital acreana na quarta-feira (17). As informações foram divulgadas pela Defesa Civil Municipal.

Conforme os boletins oficiais, às 5h da manhã de quarta-feira (17) o rio marcava 6,30 metros. Já no mesmo horário desta quinta-feira (18), o nível chegou a 9,05 metros, o que representa uma elevação aproximada de 2,75 metros em apenas um dia.

Apesar da subida significativa, o rio Acre ainda permanece abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e da cota de transbordo, fixada em 14,00 metros. A Defesa Civil informou que segue monitorando continuamente o comportamento do manancial, principalmente diante da possibilidade de novas chuvas na região.

Comentários

Continue lendo

Acre

Ameaça de desbarrancamento leva Defesa Civil a retirar família de residência

Publicado

2 horas atrás

em

18 de dezembro de 2025

Por

Foto: Defesa Civil de Rio Branco/divulgação

Uma família precisou ser retirada de uma residência localizada na avenida Dorva Caminho, no bairro Areal, em Rio Branco, na quarta-feira (17), após o registro de ameaça de desbarrancamento durante a forte chuva que atingiu a capital acreana.

De acordo com as informações repassadas, o risco foi identificado em meio às ocorrências provocadas pelo grande volume de chuva que caiu ao longo do dia, elevando a instabilidade do solo em áreas consideradas vulneráveis. Diante da situação, a Defesa Civil Municipal realizou a retirada preventiva dos moradores para evitar possíveis acidentes.

O órgão, no entanto, não informou para onde a família foi levada, nem o número de pessoas que habitavam a residência. Também não há detalhes sobre danos estruturais no imóvel ou se o local seguirá interditado.

Comentários

Continue lendo

Acre

Rio Branco registra mais de 100 mm de chuva em 24 horas e entra em alerta

Publicado

2 horas atrás

em

18 de dezembro de 2025

Por

Foto: Sérgio Vale

Rio Branco registrou um volume de chuva superior a 100 milímetros nas últimas 24 horas, segundo dados da aferição oficial do município. O acumulado foi de 108,4 milímetros, resultado de uma precipitação que se estendeu por cerca de 12 horas ininterruptas.

O volume elevado é considerado significativo para o período e contribuiu para a ocorrência de pontos de alagamento em diferentes áreas da cidade. Diante do cenário, a Defesa Civil Municipal intensificou o monitoramento de igarapés e passou a vistoriar áreas classificadas como de risco.

De acordo com o órgão, as ações têm caráter preventivo e visam acompanhar a elevação do nível dos cursos d’água, além de identificar possíveis situações que possam colocar moradores em risco.

A Defesa Civil segue em alerta e orienta a população, especialmente quem vive em áreas vulneráveis, a ficar atenta às condições climáticas e acionar o órgão em caso de necessidade.

Comentários

Continue lendo