Abastecimento de água é suspenso em Brasileia para troca de equipamento

O abastecimento de água em Brasileia foi interrompido de forma programada a partir das 7h30 desta quinta-feira, 18, para a realização da troca do flutuante do sistema de captação no Rio Acre. A informação foi divulgada pelo Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre).

Segundo o órgão, a intervenção tem como objetivo reforçar a segurança do equipamento diante da cheia do rio. Por se tratar de um serviço de alta complexidade, agravado pelas atuais condições climáticas, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos somente na sexta-feira, dia 19, às 10h.

Após a finalização do serviço, o fornecimento de água será retomado de forma gradual em todo o município.

