Abastecimento de água é suspenso em Brasileia para troca de equipamento
O abastecimento de água em Brasileia foi interrompido de forma programada a partir das 7h30 desta quinta-feira, 18, para a realização da troca do flutuante do sistema de captação no Rio Acre. A informação foi divulgada pelo Serviço de Água e Esgoto do Estado do Acre (Saneacre).
Segundo o órgão, a intervenção tem como objetivo reforçar a segurança do equipamento diante da cheia do rio. Por se tratar de um serviço de alta complexidade, agravado pelas atuais condições climáticas, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos somente na sexta-feira, dia 19, às 10h.
Após a finalização do serviço, o fornecimento de água será retomado de forma gradual em todo o município.
Rio Acre sobe quase três metros em 24 horas em Rio Branco após chuvas intensas
Mesmo com elevação expressiva, nível do rio permanece abaixo das cotas de alerta e transbordo, segundo a Defesa Civil
Ameaça de desbarrancamento leva Defesa Civil a retirar família de residência
Uma família precisou ser retirada de uma residência localizada na avenida Dorva Caminho, no bairro Areal, em Rio Branco, na quarta-feira (17), após o registro de ameaça de desbarrancamento durante a forte chuva que atingiu a capital acreana.
De acordo com as informações repassadas, o risco foi identificado em meio às ocorrências provocadas pelo grande volume de chuva que caiu ao longo do dia, elevando a instabilidade do solo em áreas consideradas vulneráveis. Diante da situação, a Defesa Civil Municipal realizou a retirada preventiva dos moradores para evitar possíveis acidentes.
O órgão, no entanto, não informou para onde a família foi levada, nem o número de pessoas que habitavam a residência. Também não há detalhes sobre danos estruturais no imóvel ou se o local seguirá interditado.
Rio Branco registra mais de 100 mm de chuva em 24 horas e entra em alerta
Rio Branco registrou um volume de chuva superior a 100 milímetros nas últimas 24 horas, segundo dados da aferição oficial do município. O acumulado foi de 108,4 milímetros, resultado de uma precipitação que se estendeu por cerca de 12 horas ininterruptas.
O volume elevado é considerado significativo para o período e contribuiu para a ocorrência de pontos de alagamento em diferentes áreas da cidade. Diante do cenário, a Defesa Civil Municipal intensificou o monitoramento de igarapés e passou a vistoriar áreas classificadas como de risco.
De acordo com o órgão, as ações têm caráter preventivo e visam acompanhar a elevação do nível dos cursos d’água, além de identificar possíveis situações que possam colocar moradores em risco.
A Defesa Civil segue em alerta e orienta a população, especialmente quem vive em áreas vulneráveis, a ficar atenta às condições climáticas e acionar o órgão em caso de necessidade.
