Abastecimento de água é reduzido em Rio Branco devido ao aumento da turbidez no rio

O abastecimento de água em Rio Branco foi temporariamente reduzido pelo Serviço de Água e Esgoto (Saerb) em razão do aumento da turbidez da água, provocado por sedimentos como lama e balseiros no Rio Acre, informou o órgão, na tarde desta segunda-feira, 13.

Segundo o Saerb, a medida foi adotada para preservar a qualidade da água distribuída à população durante o período chuvoso. De acordo com o Saerb, o fornecimento não foi interrompido, mas está sendo realizado com vazão menor.

Atualmente, a Estação de Tratamento de Água (ETA) 1 opera com 500 litros por segundo, ante os 600 litros por segundo normalmente produzidos, e a ETA 2 com 950 litros por segundo, quando o habitual é 1.200 litros por segundo.

Apesar da redução, a autarquia informou que, o sistema continua operando com 92% da capacidade total, o que demonstra, segundo o Saerb, o empenho das equipes em manter o abastecimento regular e minimizar os impactos para os consumidores

A Prefeitura de Rio Branco informou que o órgão está trabalhando para restabelecer a produção normal o mais rápido possível, garantindo a continuidade do fornecimento de água com segurança e qualidade.

