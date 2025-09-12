AAVP e Prainha Beach promovem Open neste fim de semana

A Associação Acreana de Vôlei de Praia (AAVP) em parceria com a Prainha Beach promovem neste fim de semana, no Prainha Beach, o 1º Open de Vôlei de Praia. A competição vai ser realizada nas categorias Sub-14 e 17, no feminino e masculino.

“Teremos algumas das principais promessas do vôlei de praia acreano em quadra. Essas competições na base são importantes para evolução dos nossos atletas”, declarou o presidente da AAVP, professor Cláudio Maia.

Finais confirmadas

Segundo Cláudio Maia, as finais de todas as categorias serão disputadas neste sábado.

“Teremos um sábado com muito vôlei de praia. A Prainha tem um local fantástico com muitas quadras e isso também é importante para os atletas”, comentou Cláudio Maia.

