AAVP abre temporada com torneio feminino na categoria Sub-19

A Associação Acreana de Vôlei de Praia(AAVP) abriu nesse domingo, 8, na AABB, a temporada de 2026 com um torneio feminino na categoria Sub-19. As melhores atletas acreanas estiveram em quadra.

A dupla formada por Sara Ico/Duda conquistou o título do torneio. Alicia e Nicolly Caldeira terminaram na segunda colocação e Nicole/Karen ficaram em terceiro.

Festival de Escolinhas

Com atletas entre 8 e 13 anos, foi promovido o 1º Festival Inter Escolinhas com 17 duplas.

“Conseguimos atingir o nosso objetivo tanto com os atletas mais e as garotas do Sub-19. Temos um grande expectativa para a temporada”, comentou o presidente da AAVP, professor Cláudio Baixinho.

Parceria encaminhada

Segundo Cláudio Baixinho, existe a possibilidade de uma parceria com a Federação Acreana de Voleibol(FEAV) para a atual temporada.

“Nos reunimos com o professor João Petrolitano e pode ser feito um trabalho em conjunto. Nosso objetivo é a evolução da modalidade”, afirmou Cláudio Baixinho.

