AAB “B” derrota o Floresta Acreano no Campeonato Estadual

Botafogo e Plácido de Castro venceram os confrontos do grupo 2 da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-13 nesta quarta, 12, no Florestinha.

O Botafogo goleou o Belo Jardim por 17 a 0 e garantiu a primeira vitória no torneio. O Plácido de Castro derrotou o Santinha por 4 a 1 e chegou ao segundo triunfo no torneio.

No Tonicão

A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais duas partidas nesta quinta, 13, a partir das 17 horas, no Tonicão. A AFEX enfrenta o CT da Baixada e o Vasco joga contra o Senador Guiomard.

