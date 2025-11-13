Cotidiano
AAB “B” derrota o Floresta Acreano no Campeonato Estadual
O AAB “B” derrotou o Floresta Acreano por 38 a 18 nessa terça, 11, no ginásio Álvaro Dantas, em um duelo isolado pela fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino.
No último lance
A equipe da ABMAC venceu a UFAC por 24 a 22 no confronto do Campeonato Estadual, no feminino. Adriana Souza fez a cesta da vitória faltando 30 segundos para o final da partida.
Cotidiano
FEAV define datas das finais do Campeonato Estadual 2025
O departamento técnico da Federação Acreana de Voleibol (FEAV) confirmou entre os dias 5 e 7 de dezembro no ginásio Wilson Pinheiro, em Epitaciolândia, as finais do Campeonato Estadual de Vôlei, no feminino e masculino. O torneio, nos dois naipes, terá oito equipes na disputa do título.
Equipes do feminino
Jotas
Floresta
AVQ
Epitaciolândia
Cruzeiro do Sul
Mâncio Lima
Feijó
Tarauacá
Times do masculino
Corpo
Teles
AVQ
Epitaciolândia
Cruzeiro do Sul
Rodrigues Alves
Feijó
Tarauacá
Cotidiano
Botafogo faz 17 e Plácido de Castro vence no Estadual Sub-13
Botafogo e Plácido de Castro venceram os confrontos do grupo 2 da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-13 nesta quarta, 12, no Florestinha.
O Botafogo goleou o Belo Jardim por 17 a 0 e garantiu a primeira vitória no torneio. O Plácido de Castro derrotou o Santinha por 4 a 1 e chegou ao segundo triunfo no torneio.
No Tonicão
A primeira fase do Estadual Sub-13 terá mais duas partidas nesta quinta, 13, a partir das 17 horas, no Tonicão. A AFEX enfrenta o CT da Baixada e o Vasco joga contra o Senador Guiomard.
Cotidiano
Sena Madureira goleia e o Galvez segue 100% no Estadual
O Sena Madureira e o Galvez venceram seus confrontos nesta quarta, 13, na Arena da Floresta, no fechamento da 4ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino.
O Sena Madureira goleou o São Francisco por 11 a 1 e manteve a segunda colocação no torneio com 10 pontos.
O Galvez bateu a Assermurb por 3 a 1 e manteve os 100% de aproveitamento com 12 em quatro partidas.
Última rodada
A fase de classificação será fechada no fim de semana. No sábado, 15, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, o Andirá vai enfrentar o São Francisco e na sequência a Adesg joga contra a Assermurb.
No domingo, 16, a partir das 15 horas, Sena Madureira e Galvez fecham a primeira fase e irão disputar quem vai terminar na liderança.
Classificação do Estadual
1º Galvez 12 Pts
2º Sena Madureira 10 Pts
3º Adesg 7 Pts
4º Assermurb 6 Pts
5º Andirá 0 Pt
6º São Francisco 0 Pt
