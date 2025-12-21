Cotidiano
AAB “A” e Old School conquistam vagas nas semifinais do Estadual
Terminou neste sábado, 20, na quadra do CEBRB, com três partidas a fase de classificação do Campeonato Estadual de Basquete, no masculino. O time da AAB “A” venceu o América por 47 a 28 e avançou para semifinal. O Old School “A” derrotou o NBX por 46 a 36 e também é semifinalista do torneio.
No confronto para cumprir tabela, o Los Hermanos bateu o NBX por 51 a 41.
Semifinais definidas
Os confrontos semifinais do Campeonato Estadual são: New City x Old School “A” e AAB “A” x Atlético. Os jogos serão disputados no sábado, 27, a partir das 14 horas, na quadra do CEBRB.
Comentários
Cotidiano
Luiz Antônio e Joaquin Assaf são destaques do Estadual Absoluto
Os nadadores Luiz Antônio Jerônimo e Joaquin Assaf foram os destaques do Campeonato Estadual de Natação Absoluto disputado neste sábado, 20, na piscina da AABB.
Luiz Antônio Jerônimo bateu o recorde nos 50 metros peito com o tempo de 31 segundos e 17 centésimos.
Fez história
Joaquin Assaf venceu a prova dos 50 metros livres batendo a marca de 23 segundos e 94 centésimos. O atleta fez história e é o primeiro acreano a nadar abaixo de 24 segundos.
AABB conquista
A equipe da AABB conquistou o título do Estadual Absoluto somando 1374 pontos. A Natação Tubarão marcou 1.246 e ficou em segundo. A Atlética Massacre somou 181 pontos na 3ª colocação.
Bons resultados
O presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio, aprovou a competição.
“Fechamos a temporada com um excelente evento. Os resultados foram bons e isso é importante para a natação acreana”, declarou Ricardo Sampaio.
Comentários
Cotidiano
Quinari e Brasileia empatam no primeiro jogo das finais do Estadual da Série A
Quinari e Brasileia empataram por 4 a 4 neste sábado, 20, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard, no primeiro jogo das finais do Campeonato Estadual de Futsal da Série A. Kaylan(3) e Diego marcaram os gols do Quinari, enquanto Ângelo(2), Macaco e Carlos Henrique anotaram para Brasileia.
Jogo com alternativas
O Quinari abriu 4 a 0 no placar com 12 minutos e jogo e deu a falsa impressão de uma vitória sem dificuldades. A equipe do Brasileia conseguiu se acalmar e foi para o intervalo perdendo por 4 a 2. Na volta para o segundo tempo, Brasileia pressionou e acabou conquistando um grande resultado.
Confusão fora de quadra
Muita confusão fora de quadra marcou a partida. Os torcedores de Senador Guiomard brigaram entre si ainda no primeiro tempo e na segunda etapa, componentes da torcida de Brasileia foram retirados para fora do ginásio por causa do comportamento.
Avaliações
“Conseguimos abrir 4 a 0, mas a equipe desconcentrou no fim da primeira etapa e no segundo tempo a partida ficou mais disputada. Poderíamos ter vencido o jogo”, disse o técnico do Quinari, Jô Mendes.
“Fomos buscar um jogo perdido e isso aumenta a nossa determinação para a partida de volta. Iniciamos a partida muito abaixo e isso não pode acontecer”, comentou o fixo Alcione.
Boa arbitragem
Edson Correia(Coquinho) e Janilda Melo realizaram uma boa arbitragem e conseguiram controlar uma partida nervosa e com muita reclamação dos dois lados desde o início.
Comentários
Cotidiano
Jake Paul coloca placas de titânio e tem alguns dentes removidos após cirurgia
O youtuber Jake Paul atualizou o quadro de saúde depois da derrota sofrida para Anthony Joshua, na luta de sexta-feira. O influenciador teve dupla fratura na mandíbula.
Jake Paul foi dirigindo seu carro para o hospital depois do combate. O lutador de 28 anos passou por procedimento cirúrgico no rosto. Pelas redes sociais, o influenciador mandou um recado para os fãs.
“A cirurgia correu bem, obrigado por todo o carinho e apoio. Duas placas de titânio de cada lado. Alguns dentes removidos. Tenho de me alimentar apenas de líquidos durante 7 dias”, afirmou Jake Paul.
Antes do procedimento, Paul já tinha garantido que continuará lutando boxe. Ele chegou a fazer uma provocação ao astro mexicano Saul “Canelo” Alvarez, o chamando para lutar. “Hora de descansar, recuperar as energias e voltar à categoria peso cruzador”, disse o youtuber.
Em decorrência das lesões na face, Jake Paul não falou com a imprensa na coletiva pós-luta. Ele apenas se pronunciou no ringue, cuspindo bastante sangue.
Jake Paul foi superado por Anthony Joshua no sexto round da luta. O ex-campeão mundial dos pesos pesados aplicou três potentes knockdowns. O terceiro foi definitivo para o juiz interromper o combate, definindo o nocaute.
Por: Estadão
Você precisa fazer login para comentar.