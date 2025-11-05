Brasil
“A violência contra a mulher não é um problema da mulher, é da sociedade”, alerta vereadora Elzinha Mendonça
A vereadora reforçou a necessidade de educação e conscientização desde a infância, destacando que a luta contra a violência de gênero deve envolver toda a sociedade
A vereadora Elzinha Mendonça (PP) trouxe à tribuna da Câmara de Rio Branco na sessão desta quarta-feira, 5, um tema sensível e urgente: a violência contra a mulher e o feminicídio. A parlamentar destacou a necessidade de políticas públicas eficazes e campanhas de conscientização para combater esse problema que ainda assola a sociedade.
“Eu hoje trago aqui, com muita tristeza e dor no coração, algo que dói em todas as mulheres e que envergonha a nossa sociedade, que é o feminicídio. Não é possível que em pleno século XXI ainda precisamos clamar para que parem de nos matar simplesmente por sermos mulheres”, disse a progressista.
A parlamentar destacou dados alarmantes do Acre e do país. Entre janeiro e março deste ano, foram registrados 22 homicídios dolosos no Estado, e os números de feminicídios voltaram a crescer em 2025, segundo o Departamento de Inteligência da Polícia Civil. Ela citou ainda um caso recente em Porto Acre, no qual uma jovem de 18 anos foi assassinada pelo próprio marido, que posteriormente cometeu suicídio.
“Esse caso representa o ciclo cruel da violência doméstica, que muitas mulheres vivem em silêncio, marcado por ciúmes, controle e dominação, terminando sempre da mesma forma: com a mulher morta e uma família destruída”, afirmou a parlamentar.
Apesar de reconhecer uma redução de 50% nos casos de feminicídio em Rio Branco nos primeiros seis meses de 2025, Mendonça alertou que os números não podem ser vistos apenas como estatística.
“A violência contra a mulher não é apenas um número, cada uma dessas vidas tem nome, história e sonhos interrompidos”, disse, lembrando que 102 denúncias de violência contra a mulher foram registradas pelo canal 180 entre janeiro e julho deste ano no Acre, enquanto o Feminicidômetro do Ministério Público do Acre contabilizou 87 feminicídios consumados e 158 tentativas desde 2018.
A vereadora reforçou a necessidade de educação e conscientização desde a infância, destacando que a luta contra a violência de gênero deve envolver toda a sociedade. “Precisamos ensinar meninos a não materializarem o controle, o ciúme, a violência, e ensinar meninas a reconhecerem os sinais de abuso. A violência contra a mulher não é um problema da mulher, é um problema da sociedade. Todos os homens precisam estar engajados em votar contra o feminicídio”, concluiu.
Comentários
Brasil
Acre tem mais de 500 pessoas vivendo em situação de rua, revela estudo
Destas, mais de 400 são da capital. Ainda segundo o estudo, tanto Acre quanto Rio Branco ficam na 25ª colocação em cenário nacional, à frente de Tocantins e Amapá e suas capitais
O Acre tinha 557 pessoas vivendo em situação de rua até o mês de outubro deste ano segundo um estudo produzido pelo programa Polos de Cidadania, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O levantamento mostra que a capital Rio Branco abriga 481 destes moradores.
Ainda segundo o estudo, tanto estado quanto capital ficam na 25ª colocação em cenário nacional quanto ao total de moradores em situação de rua, à frente de Tocantins e Amapá e suas capitais.
Esse é o maior índice atingido pelo Acre desde início do levantamento, em 2018. Naquele ano, cerca de 182 pessoas viviam na ruas. Com isso, o numero representa um aumento de 32,6%.
Ainda segundo a análise, o ano em que o estado teve o menor número foi 2021, mesmo em meio à pandemia da covid-19. Contudo, o número vem crescendo desde então.
Impasse do Centro POP
Em abril deste ano, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (Sasdh) de Rio Branco iniciou os estudos para mudar o Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), que funcionava no Centro da capital acreana, para outro endereço.
Conforme a pasta, a troca de endereço era necessária porque a estrutura do prédio não conseguia mais fazer os atendimentos, além das constantes reclamações de comerciantes sobre vandalismo e furtos na região.
A Sasdh afirmou fazer estudos para avaliar para onde o espaço deveria ser transferido. Um dos locais era a região da Baixada da Sobral. O secretário João Marcos Luz ainda citou que a mudança poderia ser feita para a região do Bosque, Floresta ou Castelo Branco.
O local foi definido e um contrato de aluguel de R$ 6,2 mil mensais foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de terça-feira (20), porém, sem revelar o local. A mudança iniciou ainda na terça e o novo endereço fica na Rua Bola Preta, N.º 105, Conjunto Castelo Branco.
Ainda na fase de estudos, quando a prefeitura evitava confirmar o novo endereço, os moradores da Baixada da Sobral começaram a manifestar insatisfação com a possibilidade — que acabou se concretizando — da chegada do Centro POP. O comerciante Afonso Gomes tem um comércio na região e achava inadequada a decisão.
“Eu acho que tinha que procurar um lugar mais adequado. Aqui não é adequado para vir o Centro Pop. Nós fizemos um abaixo-assinado de quase 500 assinaturas e já mandei para a Câmara e para a Assembleia, porque se vier pra cá não vai dar pra trabalhar aí eu não sei o que fazer”, declarou ele ainda em abril.
No dia 16 de maio, um protesto contra a mudança de endereço fechou o trânsito na entrada de uma ladeira na Rua Bola Preta, bem próximo da nova sede do centro.
Três dias depois, os manifestantes fecharam a Rua Rio de Janeiro, no bairro Mascarenhas de Moraes, vizinho ao Castelo Branco e à Baixada. Até essa data, a prefeitura ainda não confirmava a nova localização, e afirmava avaliar possíveis imóveis.
Mesmo sob protestos e críticas, a alteração foi mantida e o Centro POP já funciona em novo endereço. Conforme a secretaria, o centro atende cerca de 600 pessoas por dia.
Comentários
Brasil
Polícia Civil prende homem de 69 anos condenado a 24 anos por estupro de vulnerável em Cruzeiro do Sul
Raimundo Justino de Oliveira foi localizado no bairro Cohab e cumpriu mandado da Vara da Infância e Juventude; condenação já transitou em julgado
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher, Criança e Adolescente (DEAMPCA), cumpriu na manhã desta quarta-feira (5) um mandado de prisão contra Raimundo Justino de Oliveira, de 69 anos, condenado a 24 anos de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável. O idoso foi localizado no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul, e preso pelos agentes da especializada.
O mandado foi expedido pela Vara da Infância e Juventude de Cruzeiro do Sul e o processo já havia transitado em julgado, ou seja, esgotadas todas as possibilidades de recurso. Após os procedimentos na delegacia, o condenado foi encaminhado ao sistema prisional para cumprir a pena.
O delegado Vinícius Almeida, titular da DEAMPCA, destacou que a ação “demonstra o compromisso da Polícia Civil em garantir o cumprimento das decisões judiciais e a proteção das vítimas”.
Comentários
Brasil
Conheça as regras para a prova de redação do Enem 2025 no domingo
O candidato também deverá elaborar uma proposta de intervenção social (solução) para o problema apresentado no desenvolvimento do texto
Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) farão a prova de redação no próximo domingo (9), junto com as provas de códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. A nota varia de 0 a 1 mil pontos e é atribuída de acordo com as cinco competências estabelecidas.
Os participantes terão que escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação.
O tema da redação será de ordem social, científica, cultural ou política.
O projeto de texto, com informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, deverá defender um ponto de vista – uma opinião a respeito do tema proposto -, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência.
O objetivo desse texto é convencer o leitor de que determinado ponto de vista é acertado e relevante. Para tanto, deve-se mobilizar informações, fatos e opiniões, a partir de um raciocínio coerente e consistente.
Adicionalmente, o candidato também deverá elaborar uma proposta de intervenção social (solução) para o problema apresentado no desenvolvimento do texto. Essa proposta deve respeitar os direitos humanos. Propostas que desrespeitem os direitos humanos receberão nota zero. Constituem desrespeito aos direitos humanos propostas que, por exemplo, incitem as pessoas à violência ou tenham referências racistas.
Os participantes devem ficar atentos às cinco competências que serão exigidas no texto:
- Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa;
- Aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento, também chamado de repertório sociocultural, tenham relação com o tema proposto para desenvolver o texto dissertativo-argumentativo em prosa.
- Organização das informações, dos fatos e argumentos em defesa de um ponto de vista;
- Conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação;
- Proposta de intervenção (solução) para o problema abordado.
Somente serão corrigidas as redações transcritas para a folha de redação oficial da prova do Enem.
Cada redação será corrigida por dois corretores, com graduação em letras ou linguística, de forma independente, sem que uma conheça a nota atribuída pela outra.
Os corretores atribuirão uma nota de 0 a 200 pontos em cada uma das cinco competências. A soma desses pontos compõe a nota total atribuída por avaliador, que pode chegar a 1 mil pontos. A nota final do participante será a média aritmética entre as notas totais atribuídas pelos dois avaliadores.
Nota zero
Entre os critérios previstos no edital do Enem 2024 que resultam na nota zero na redação, estão:
- Fuga ao tema proposto;
- Ausência de texto na folha de redação;
- Texto insuficiente, com até sete linhas manuscritas;
- Texto escrito predominantemente ou integralmente em língua estrangeira;
- Nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação, em qualquer parte da folha de redação;
- Desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e
- Desrespeito à seriedade do exame, com palavrões, desenhos e outras formas propositais de anulação.
Enem 2025
Um total de 4.811.338 candidatos confirmaram a inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio neste ano. Segundo o Ministério da Educação, o número representa um aumento de 11,22% em relação ao ano passado e de 38% em relação a 2022.
As provas do Enem 2025 serão aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, em quase todo o país. As exceções são os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, devido à realização da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém, de 10 a 21 de novembro.
Nas três cidades paraenses, os candidatos farão as provas nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro.
Você precisa fazer login para comentar.