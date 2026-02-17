A van, que ia no sentido Formosa-Plano Piloto, bateu na traseira do caminhão. O impacto destruiu parte do veículo de passageiros

Um acidente entre um caminhão e uma van na BR-020, perto da divisa entre o Distrito Federal e Formosa (GO), deixou cinco mortos e 12 feridos. A ocorrência foi registrada por volta das 5h desta terça-feira (17/2). A identidade dos mortos ainda não foi divulgada, mas o Metrópoles apurou que trata-se de dois homens, duas mulheres e uma criança que tem entre 3 e 5 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 16 pessoas estavam na van no momento do acidente. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, informou que a van era clandestina e não tinha licença para realizar a viagem.

Os 12 feridos foram transportados para hospitais de Formosa e Brasília. O motorista do caminhão não teve ferimentos. Já o motorista da van foi socorrido com algumas fraturas. Ele foi levado ao hospital de Planaltina e passou por cirurgia.

“Dentre as vítimas transportadas estavam 5 crianças do sexo masculino, 1 adolescente do sexo feminino, 4 adultas, 1 adulto e uma idosa. Vieram a óbito 1 criança do sexo masculino, 2 mulheres e dois homens”, informou o Corpo de Bombeiros do DF em nota.

A van saiu de Bahia e seguia no sentido Plano Piloto, quando bateu na traseira do caminhão. O impacto destruiu parte do veículo que transportava passageiros.

Unidades da Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros aos feridos.

A Secretaria de Saúde do DF informou em nota que cinco vítimas foram encaminhadas para unidades hospitalares. Uma foi levada ao Hospital de Base, uma ao Hospital da Região Leste, duas ao Hospital de Sobradinho e uma foi conduzida pelo SAMU de Goiás ao Hospital de Formosa. As vítimas estavam com fraturas ou dores localizadas.

Entenda

A van seguia no mesmo sentido do caminhão, quando bateu na traseira do veículo, que estava em baixa velocidade. O motorista do caminhão foi levado para delegacia da Polícia Civil para prestar depoimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, cinco pessoas morreram e 12 foram hospitalizadas. A corporação foi acionada às 5h10 e mobilizou 12 viaturas para o atendimento da ocorrência.

A rodovia precisou ser interditada para garantir a segurança das equipes de resgate e dos motoristas que passavam pelo trecho.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) ficou responsável pela preservação do local e pelos procedimentos de praxe.

A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. A Polícia Civil do DF investiga o caso.

