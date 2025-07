A trajetória de Dom Moacyr Grechi, homem de fé que lutou pelos povos amazônicos

O livro destaca como, mesmo aos 83 anos, Dom Moacyr permaneceu uma “parábola viva” do compromisso com o Evangelho, unindo mística espiritual e coragem profética

Mais do que uma biografia, o livro Dom Moacyr Grechi – Uma voz profética na Amazônia”, obra organizada pelo irmão marista Sebastião A. Ferrarini, é um registro histórico que entrelaça a vida deste homem de fé – religioso, presbítero, bispo e profeta – com a luta pelos povos amazônicos, revelando como sua missão se confunde com a própria história da região.

Lança pela Paulinas Editora, a obra foi lançada em Porto Velho, durante a apresentação da programação do Congresso Eucarístico da Arquidiocese. O livro homenageia a trajetória do arcebispo emérito de Porto Velho e religioso da Ordem dos Servos de Maria (Servitas).

Dividida em seis partes, a obra resgata memórias, discursos e experiências que revelam a alma missionária de Dom Moacyr. Suas lutas, suas esperanças e seu projeto de vida dedicado à construção do Reino de Deus ganham destaque, mostrando um pastor que aprendeu o essencial do Evangelho não em livros, mas no convívio com os pobres e marginalizados da Amazônia. Sua postura profética, embora lhe tenha custado perseguições, tornou-se exemplo de coerência cristã.

O livro destaca como, mesmo aos 83 anos, Dom Moacyr permaneceu uma “parábola viva” do compromisso com o Evangelho, unindo mística espiritual e coragem profética. O título “Uma voz profética na Amazônia” sintetiza esse legado: um homem que, como os profetas bíblicos, não se calou diante das injustiças, tornando-se voz dos sem-voz e defensor intransigente da vida e da dignidade humana.

Dom Erwin Kräutler, bispo emérito do Xingu e parceiro de caminhada, reforça em seu depoimento: “Dom Moacyr nunca se deixou intimidar. Sempre admirei sua firmeza e ao mesmo tempo a serenidade e segurança de quem sabia usar seus discursos e homilias para dizer o que devia ser dito”. Essa combinação de fortaleza e paz marca a atuação de um pastor que soube ler os sinais dos tempos à luz da fé.

A obra é leitura indispensável para quem deseja conhecer a história da Igreja na Amazônia e se inspirar em um verdadeiro discípulo missionário. Uma jornada que desafia a viver o cristianismo com radicalidade, amor aos pobres e coragem profética, seguindo os passos de Dom Moacyr Grechi.

Sobre o autor:

Sebastião Antônio Ferrarini é natural de Campina Grande do Sul, Paraná. Formado em Ciências Sociais e pós-graduado em História pela PUC-SP. Professor e pesquisador. Trabalha na Amazônia há 30 anos.

Autor de inúmeros livros, a maioria com temas relacionados ao bioma amazônico e à história da Amazônia. É membro do Instituto dos Pequenos Irmãos de Maria (Irmãos Maristas) e do Instituto Histórico e Geográfico do Paraná.

