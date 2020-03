Angélica Paiva, do Notícias da Hora

Influencer

Ex- quase tudo Jorge Viana se prepara para atacar de Digital Influencer. O que mostra o interesse do PT nas eleições de outubro. Eu ia usar a palavra ” desespero” mas recuei a tempo. O novo canal no YouTube está praticamente pronto para estrear.

Chegando

Jorge Viana, Binho Marques e Raimundo Angelim aportam no Acre para decidir o posicionamento do PT na eleição de outubro. A situação está tão contra o Partido dos Trabalhadores que já se fala em Binho para prefeito ou Binho vice de Jorge Viana.

Duvido

Me uno aos que duvidam dessa possibilidade. Jorge Viana teria que calçar as sandálias da humildade para disputar uma prefeitura depois de ter sido senador e governador. Também acho difícil Binho colocar em jogo o troféu de melhor governador e arriscar uma derrota desabonadora.

Duvido II

Jorge Viana, apesar de ser a maior liderança do PT e também por isso mesmo, não deve artiscar uma muito provável derrota que complicaria suas intenções futuras. A onda anti-PT ainda é muito forte no Acre. Tudo o que Angelim não precisa é macular a própria biografia. Se conselho prestasse eu diria- férias no litoral maranhense, Angelim.