A Primeira-dama de Epitaciolândia trata de ações de fortalecimento de políticas públicas para mulheres na Capital

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), realizou na manhã desta quinta-feira (19), o repasse de R$107 mil ao Hospital de Amor, fruto de emenda parlamentar dos vereadores Joaquim Florêncio, N. Lima, Rutênio Sá, Samir Bestene e Lene Petecão.

O local é uma filial do Hospital do Câncer da cidade de Barretos em São Paulo, sendo uma instituição reconhecida no Brasil e no mundo como referência na atuação do campo da oncologia, com elevados padrões de qualidade e de humanização no atendimento.

O prefeito Tião Bocalom agradeceu a sensibilidade dos vereadores em destinar a emenda parlamentar ao Hospital que está atuando na capital desde 2018. Ele ainda garantiu que a prefeitura sempre estará empenhada em proporcionar meios para auxiliar na saúde dos rio-branquenses.

“Estou muito feliz com isso, porque sei o que é tratar de um câncer, perdi um filho com leucemia aos 12 anos. Então o trabalho do Hospital de Amor é fundamental para poder ajudar as pessoas de Rio Branco, além do Governo do Estado, através da Fundação Hospitalar”, explicou.

A secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, explicou que o Hospital de Amor realiza um excelente trabalho na capital, tendo em vista que, além de atender pacientes com câncer de mama ou de útero, também ampliou os atendimentos e passou a ofertar serviços de prevenção de câncer de boca e de pele, disponibilizados para homens e mulheres.

“É uma prestação de conta que a prefeitura vem fazendo com a população, mostrando que todas as emendas estão sendo destinadas no tempo e local correto. Quem ganha é a população de forma geral, não só do município como também do estado e continuaremos dessa forma: ajudando quem precisa”, enfatizou.

A gerente do Hospital, Ana Maria, explicou que o valor será utilizado para a aquisição de materiais da área de almoxarifado e farmácia para atender melhor a população que vai em busca de um atendimento oncológico.

“Nós queremos agradecer a prefeitura, em nome de todos os vereadores que ajudaram para que essa emenda viesse beneficiar o Hospital do Amor. Esse recurso vem para podermos comprar materiais de consumo para atendermos os pacientes que necessitam”, esclareceu.

Para os vereadores que destinaram a emenda, o sentimento foi de dever cumprido.

“Nos governos passados, fazíamos emendas e não eram aprovadas. Agora é uma surpresa grande e boa em saber que as emendas estão sendo liberadas pela gestão. Então, parabéns ao prefeito e ao Hospital do Amor que agora tem esse recurso a mais que todo ano vai ter na gestão do Tião Bocalom”, explicou o vereador major N. Lima.

“A Ana, sendo a diretora, foi até a Câmara falar sobre a importância desse Hospital para a cidade, por isso, nos sensibilizamos e destinamos uma emenda para a manutenção dele. Esperamos que cada vez mais ele tenha estrutura para atender ainda mais os que precisam”, enfatizou o vereador Samir Bestene.

“Nossas emendas eram poucas, mas procurei ajudar as entidades que mais precisavam, porque trabalhei com Serviço Social há mais de 20 anos e sei a importância da saúde. Estou muito feliz em poder ajudar o Hospital e as pessoas que mais precisam”, esclareceu o vereador Joaquim Florêncio.

“Isso nos deixa muito felizes em poder contribuir, como instituição que cuida tão bem da vida do brasileiro. Sempre estaremos a favor de contribuir com as nossas emendas para o Hospital de Amor”, disse o vereador Rutênio Sá.

