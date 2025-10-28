Polícia Civil elucida furto em residência e recupera objetos avaliados em mais de R$ 6 mil em Cruzeiro do Sul

Autor do crime foi identificado e conduzido à delegacia; notebook gamer e videogame estavam entre os objetos levados.

A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Combate a Crimes Patrimoniais (Nepatri), solucionou um furto ocorrido no último sábado (25) em uma residência localizada no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. O autor do crime, identificado como I.P.F., foi localizado, e todos os objetos furtados foram recuperados.

De acordo com a investigação, o crime aconteceu enquanto os moradores estavam fora de casa. Entre os itens subtraídos estavam um notebook gamer, um videogame — avaliados juntos em cerca de R$ 7 mil —, além de bijuterias e um óculos de sol.

Embora o suspeito não tenha sido preso em flagrante, já que o furto ocorreu três dias antes, ele foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil para prestar depoimento e deverá responder a mais um processo por furto qualificado.

Em nota, a Polícia Civil reforçou o compromisso com a segurança da população de Cruzeiro do Sul e orientou os moradores a adotarem medidas preventivas, como reforçar portas e janelas, instalar câmeras de segurança e evitar divulgar rotinas pessoais. A instituição também destacou a importância das denúncias anônimas, que podem ser feitas pelos canais oficiais, para auxiliar no combate aos crimes patrimoniais no município.

