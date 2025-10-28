Geral
Polícia Civil elucida furto em residência e recupera objetos avaliados em mais de R$ 6 mil em Cruzeiro do Sul
Autor do crime foi identificado e conduzido à delegacia; notebook gamer e videogame estavam entre os objetos levados.
A Polícia Civil do Acre, por meio do Núcleo de Combate a Crimes Patrimoniais (Nepatri), solucionou um furto ocorrido no último sábado (25) em uma residência localizada no bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul. O autor do crime, identificado como I.P.F., foi localizado, e todos os objetos furtados foram recuperados.
De acordo com a investigação, o crime aconteceu enquanto os moradores estavam fora de casa. Entre os itens subtraídos estavam um notebook gamer, um videogame — avaliados juntos em cerca de R$ 7 mil —, além de bijuterias e um óculos de sol.
Embora o suspeito não tenha sido preso em flagrante, já que o furto ocorreu três dias antes, ele foi conduzido à Delegacia Geral de Polícia Civil para prestar depoimento e deverá responder a mais um processo por furto qualificado.
Em nota, a Polícia Civil reforçou o compromisso com a segurança da população de Cruzeiro do Sul e orientou os moradores a adotarem medidas preventivas, como reforçar portas e janelas, instalar câmeras de segurança e evitar divulgar rotinas pessoais. A instituição também destacou a importância das denúncias anônimas, que podem ser feitas pelos canais oficiais, para auxiliar no combate aos crimes patrimoniais no município.
MP e Polícia Militar deflagram Operação Vanilla Sky contra o CV em Feijó
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou, na manhã desta terça-feira, 28 de outubro, a Operação Vanilla Sky em Feijó. A ação contou com o apoio da Polícia Militar do Acre e tem como objetivo o combate a organizações criminosas atuantes na região.
Foram cumpridos 16 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário, em decorrência de investigações que identificaram a atuação estruturada de um grupo criminoso com forte presença no município. Houve, ainda, dois flagrantes, com apreensão de uma arma, relógios e drogas.
As diligências ocorreram em diversos pontos da cidade, com foco na prisão de membros de organização criminosa e na apreensão de materiais vinculados às atividades ilícitas investigadas.
Participaram da operação cerca de 44 policiais militares, além de promotores de Justiça e servidores do MPAC, que atuam de forma integrada para desarticular núcleos operacionais de facção criminosa com ramificações em diferentes regiões de Feijó.
As investigações, conduzidas pelo Gaeco, tiveram início a partir da análise de dados periciados apreendidos com integrantes do Comando Vermelho, o que possibilitou identificar a atuação coordenada de membros da organização criminosa, incluindo atividades relacionadas à distribuição de drogas e à expansão territorial do grupo.
A Operação Vanilla Sky representa mais um passo no enfrentamento ao crime organizado no interior do estado, reforçando o compromisso do Ministério Público com a segurança e a justiça”, destacou a promotora de Justiça Maísa Arantes Burgos, integrante do Gaeco.
O MPAC segue acompanhando o andamento das diligências e ressalta que novas medidas judiciais poderão ser adotadas conforme o avanço das investigações.
Colisão entre carro e moto deixa mulher ferida em Cruzeiro do Sul
Acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Lauro Muller com a Rua Newton Prado; cidade já soma mais de 300 ocorrências em 2025
Sena Madureira: Proprietário de moto é preso por entregar veículo a não habilitado após acidente
Policiais do 8º BPM conduziram morador à Unisp por infringir artigo 310 do CTB; condutor sem CNH provocou acidente próximo a hospital em Sena Madureira
Policiais militares do 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM) prenderam um proprietário de motocicleta por entregar o veículo a pessoa não habilitada, após um acidente de trânsito registrado nas proximidades do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira. O caso foi descoberto quando a guarnição, ao atender a ocorrência, constatou que o condutor da motocicleta envolvida no acidente não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo não era de sua propriedade.
Diante das evidências, os militares identificaram e detiveram o dono da motocicleta, que foi encaminhado à Unidade de Segurança Pública (Unisp) para responder judicialmente por infringir o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que prevê penalidade para quem entrega a direção de veículo a pessoa sem habilitação legal.
De acordo com a PM, a prática é considerada infração gravíssima por colocar em risco a vida do condutor inabilitado e de terceiros, além de gerar consequências legais ao proprietário que facilita a infração. O caso será apurado pela Justiça, enquanto o condutor não habilitado também responderá pelas devidas penalidades administrativas e criminais.
