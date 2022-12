À espera de CR7, Al Nassr demonstra interesse em Kanté

A Premier League é o primeiro dos cinco principais campeonatos europeus a retomar sua disputa, após a Copa do Mundo. Mais de um mês depois da última rodada, ocorrida na segunda semana de novembro, a Liga Inglesa volta no tradicional boxing day, numa corrida até aqui liderada pelo Arsenal e outras surpresas pelo caminho.

Os Gunners ocupam a primeira posição com folga, com 37 pontos, cinco a mais que o vice-líder Manchester City. A campanha do time de Mikel Arteta é quase irretocável, com 12 vitórias, uma derrota e um empate em 14 jogos. O time só não saiu vitorioso contra o Manchester United (derrota por 3 a 1) e Southampton (empate em 1 a 1).

A notícia após a Copa do Mundo, porém, não é das melhores para o Arsenal. Uma das peças-chave do time vinha sendo o brasileiro Gabriel Jesus, que se lesionou de forma grave no Catar e só deve voltar aos gramados daqui três meses. Jesus era o vice-artilheiro do time, com cinco gols. Por outro lado, Bukayo Saka, outro dos vice-artilheiros, volta em alta depois do mundial e o goleador, de fato, é Martin Odegaard, descansado já que a Noruega não esteve na Copa.

Se o Arsenal é uma das surpresas positivas da Premier League, um rival londrino não pode dizer o mesmo. O Chelsea vive momento atípico na disputa, neste momento apenas em 8º lugar e a oito pontos da zona de classificação para a Liga dos Campeões. A pausa para a Copa, pode-se dizer, foi providencial para os Blues, que vinham de cinco jogos sem vencer, com três derrotas consecutivas.

Mesmo agora sob o comando de Graham Potter o Chelsea ainda não voltou aos trilhos. O início do novo treinador, que substituiu Thomas Tuchel foi animador, emplacou uma sequência de três vitórias na Premier League, mas logo depois entrou na fase ruim que ainda não foi encerrada. O próprio Brighton, ex-clube de Potter, segue na frente do Chelsea e é o grande azarão até aqui, atualmente na 7ª colocação com os mesmos 21 pontos dos Blues.

Ainda sobre destaques positivos e negativos no que a Premier League 2022/23 mostrou até aqui estão dois opostos na tabela. O Woverhampton com sua legião portuguesa se acostumou ao longo dos últimos anos a, no mínimo, conseguir uma confortável posição de meio de tabela – hoje, porém, é o lanterna e investe em reforços, como o brasileiro Matheus Cunha, para sair dessa situação. O Newcastle, por outro lado, enfim mostra resultado desde que foi adquirido por um fundo saudita e faz boa campanha, na terceira posição.

A primeira partida deste Boxing Day será entre Brentford e Tottenham, às 09h30. O líder Arsenal também joga hoje, no último confronto do dia, às 17 horas contra o West Ham.

Quanto às demais competições europeias, o Campeonato Italiano volta na primeira semana de 2023, enquanto a Bundesliga só em meados do próximo mês. Nesta semana voltam a Liga Espanhola e o Campeonato Francês.

