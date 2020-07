A prisão, feita pela Polícia Militar, ocorreu após patrulhamento receber denúncia. O casal e a droga apreendida foram conduzidos para a Polícia Federal

Um casal foi preso na tarde desta segunda-feira (27), em uma residência no bairro Cruzeirinho, no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Segundo informações dos policiais militares da Companhia do GIRO e ROTAM, em patrulhamento de rotina, a guarnição recebeu uma denúncia de que um casal estava guardando droga em uma residência.

Ao chegar ao local, os militares cercaram ao local denunciado. Ao ver a guarnição, o homem autorizou a entrada dos PMs, que encontraram no interior da casa, 32 quilos de maconha. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao casal, que foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal, tendo em vista, que o crime é de tráfico internacional, para os procedimentos cabíveis.

“Nosso serviço de inteligência passou a informação e as guarnições foram ao local para fazer a abordagem. Chegou a notícia para a gente e fomos verificar”, disse.

O comandante disse que a suspeita é que a origem da droga seja do Peru, pela quantidade do material apreendido. Na casa ainda foi encontrada um balança de precisão e um rolo de papel filme.

“Quado a gente pega grandes quantidades, geralmente é dessa região andina porque aqui é considerado como uma rota”, complementou.

O casal e a droga apreendida foram conduzidos para a Polícia Federal, segundo informou Bezerra.

