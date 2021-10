A Embrapa orgulha o meio rural brasileiro, afirma Vanda Milani.

A deputada Vanda Milani(Solidariedade)recebeu nesta quarta-feira,27,o chefe-geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Acre(Embrapa/Ac),Bruno Pena, e o analista rural Felipe Cardoso. Na pauta, a solicitação de emenda parlamentar para o orçamento (OGU/2022).Vinculada ao Ministério da Agricultura, a Embrapa fomenta a agricultura e pecuária nacional, através do desenvolvimento e transferência de novas tecnologias para os produtores nacionais.

Segundo Cardoso, os recursos das emendas virão ampliar as ações da Embrapa no Acre e estimular uma maior proximidade com os pequenos produtores rurais e incentivar e desenvolver ainda mais a agricultura familiar. Por seu lado, Vanda Milani assegurou que o meio rural sempre contou com seu apoio e trabalho parlamentar, “vez que a agropecuária vem se desenvolvendo fortemente no Estado e se transformando num dos grandes pilares da economia acreana”.

Atualmente, a Embrapa/Ac conta com 110 colaboradores entre pesquisadores, analistas, técnicos e assistentes que trabalham na área da ciência e inovação no campo experimental de Rio Branco e no escritório de Cruzeiro do Sul. A empresa foca em 4 grandes linhas mestras: a produção animal, florestal ,fruticultura e solos e agricultura.

Agradecimento e apoio

No encontro, Vanda Milani garantiu apoio à Embrapa/AC, lembrando que o meio rural(em particular a agricultura familiar ) sempre figurou como um dos centros de sua atuação parlamentar. “Contem com minha disposição para ajudar a Embrapa/Ac no que for necessário, já que é uma autarquia que engrandece a agropecuária brasileira e todo meio rural”.Por sua vez, Bruno Pena reiterou seu agradecimento á parlamentar e concluiu. “A Embrapa está de portas abertas a uma parlamentar identificada com nossa causa e que se mostra sempre disposta a estimular os projetos agropecuários e garantir apoio a toda comunidade rural”.